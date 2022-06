Barcelona s’ha situat com la tercera ciutat europea preferida per als emprenedors que volen crear una ‘start-up’, després de Berlín i Londres, segons el rànquing Startup Heatmap Europe, que ha situat la ciutat una posició per sobre respecte a l’edició anterior.

Sobre aquesta qüestió, el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que la ciutat compta amb «grans fortaleses», entre elles el talent, els centres educatius i d’investigació i, en les seves paraules, el millor entorn possible per treballar i viure, informa l’ajuntament en un comunicat aquest dissabte. L’ecosistema ‘start-up’ es consolida a Barcelona També ha afirmat que l’ascens de Barcelona en el rànquing «corrobora la bona feina que s’està desenvolupant per fer de la ciutat l’ecosistema ideal» en què les iniciatives empresarials més innovadores puguin invertir, créixer i generar nous llocs de treball. 300 llocs de treball mensuals El rànquing, elaborat per Deep Ecosystems, una consultora especialitzada en el mercat europeu d’empreses emergents, ha destacat de Barcelona «el dinamisme de l’ecosistema local i la generació de gairebé 300 llocs de treball mensuals», segons LinkedIn, i que nomésel 13% de les persones que creen empreses emergents a Barcelona són dones, una xifra igualada amb la mitjana europea. L’entitat planteja que l’«excel·lent valoració» de Barcelona té relació amb l’augment del capital risc que arriba a la capital catalana i ha crescut el 65% respecte al període 2016-2018, malgrat la pandèmia. A més, ha destacat que a Barcelona hi ha un dels dotze ‘hubs’ europeus amb empreses unicorn que, al llarg del 2021, han aconseguit fer inversions de més de 1.000 milions d’euros i també ha registrat un creixement d’entre 500.000 i dos milions d’euros en el finançament inicial.