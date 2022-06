Després de dos anys sense poder-ho fer de manera presencial, els representants municipals de l’Ajuntament de l’Escala, encapçalats per la regidora de Turisme Marta Rodeja i els tècnics de l’àrea, s’han reunit de nou amb el sector turístic de, «un clúster clau del municipi», en paraules de la tinent d’alcalde. «Els contactes amb el sector són permanents, però en aquesta ocasió ens hem trobat per a parlar-ne de manera conjunta», afegeix.

«Durant la sessió, vam presentar el desenvolupament de l’estratègia turística, la nova eina de dades mòbils de què disposem a l’Observatori Turístic del municipi així com la nova campanya de promoció de destinació», explica Rodeja. Aquesta eina està basada en el Big Data i les possibilitats que ofereix per a condol el rumb promocional de l’Escala a l’exterior. «Les dades obtingudes ens permeten saber qui ha vingut, d’on prové, quan ha durat l’estada. Un aparat important és que amb el Big Data ens ajuda a conèixer millor el resultat de les accions que fem durant l’any, amb dades objectives que ens poden permetre reconduir propostes si veiem que no tenen prou repercussió».

Alhora, la jornada ha permès compartir estratègia, idees i propostes així com crear sinergies per a nous projectes. Una jornada de profit que vol recuperar els espais de trobada del sector.

Rodeja destaca que «per a nosaltres, el més important és projectar la qualitat de benestar que ofereix l’Escala com a destinació turística, i en això estem treballant».