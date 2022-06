Els útimos resultats dels índexs SFIx i IGMobile de Smartme Analytics, que analitzen trimestralment el rendiment i l’evolució digital de més de 260 players de 12 sectors mitjançant el monitoratge continu de consumidors, posen de manifest que en el primer trimestre de 2022, marcat per la pujada generalitzada de preus, despunta l’ús de les aplicacions destinades a l’estalvi com Waylet, Goin, Fanno o TooGoodToGo.

Segons el rànquing SFIx de Smartme, que permet identificar els serveis digitals que creixen més en la població, Waylet, l’app de pagament i fidelització de Repsol es converteix en l’app mòbil que més ha crescut en aquest període. El segueixen: Upday, agregador de notícies; Elparking, aplicació destinada a pagament de l’estacionament; Goin, fintech d’estalvi per a gent sense coneixements d’inversió, i Fanno, marketplace amb ofertes i preus del grup xinès amo de TikTok. Per quota d’usuaris, l’índex IGMobile permet dimensionar el mercat digital de cada sector i el repartiment entre les empreses que competeixen per guanyar quota de mercat. Constata l’augment del nombre d’usuaris de serveis de comunicació com les trucades, la missatgeria instantània de Whatsapp i de Telegram, el correu i els SMSs. Les aplicacions de banca, ecommerce, telco, transport i viatges també continuen ampliant la seva quota de mercat. En canvi, en el primer trimestre de 2022 ha caigut l’ús de les categories de jocs, moda, restaurants & delivery, xarxes socials i les plataformes de streaming com Netflix.

A la recerca de l’estalvi

Destaca en el període analitzat el cas de l’aplicació Waylet, que no només és el que més creix al nostre país, sinó que també és la del sector transport que més quota d’usuaris acumula assolint ja un 31% dels usuaris i, a més, creix un 17,4% respecte al mateix període de l’any anterior. La seva posició està allunyada del següent competidor, Moovit amb un 11,9% de quota del sector, i per sobre d’algunes de les apps més populars com Cabify (11,5% de quota del sector) i Uber (11,1%).

Coincideix aquesta tendència en un gran nombre de sectors com banca, amb Goin al capdavant, l’aplicació destinada a facilitar la tasca de l’estalvi personal i que és el servei financer que més ràpid ha crescut en el primer trimestre del 2022. Quant al menjar a domicili (restaurants & delivery), destaca TooGoodToGo, eina per evitar el desaprofitament de menjar i poder adquirir-la a preus molt competitius. Al sector ecommerce, Fanno, dels amos de TikTok, és un nou actor que s’ha introduït amb una agressiva oferta d’entrada i es posiciona ja com la que més creix.

Altes i baixes

En termes d’ús, les ‘telco’ aconsegueixen empènyer l’autogestió i el ‘DIY’ amb un 2,1% de creixement de solucions funcionals com MiMovistar que experimenta un increment del 12,5% sobre la seva base d’usuaris o MiVodafone amb un 6,6%. També altres sectors com viatges on Booking creix un 11,9% o la comunicació, amb Telegram que incrementa un 2,4% la seva quota d’usuaris o l’Outlook que puja un 6,5%.

Per contra, durant aquest primer trimestre es redueix lleugerament l’ús de les aplicacions relatives a l’entreteniment com ‘social media’ (-0,5%), plataformes de streaming (-0,2%) i jocs (-0,1%). Destaca especialment el cas de Netflix, que és l’aplicació que més cau del sector amb un descens del 3,8% en la seva quota d’usuaris.