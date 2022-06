<strong>Elon Musk</strong> es reuneix avui amb els empleats de Twitter, de manera que és la primera vegada que acceptarà respondre a preguntes dels treballadors de la companyia des que va posar sobre la taula la seva oferta de 44.000 milions d’euros (equivalent a uns 41.000 milions d’euros) per comprar la xarxa social.

Està previst que durant el dia d’avui el magnat es connecti en una reunió telemàtica en la qual participaran fins a 7.500 enginyers, programadors i altres membres del personal, molts dels quals han mostrat la seva preocupació pels canvis en la plataforma que pugui ocasionar l’operació de venda acordada el 25 d’abril.

Entre les possibles preguntes que se li plantejaran a Musk hi podria haver els dubtes sobre si hi haurà acomiadaments, si voldrà canviar la forma com l’empresa modera i elimina el contingut que viola les seves polítiques internes i si permetrà que Donald Trump torni a la xarxa. El compte de l’expresident va ser prohibit de manera permanent després que s’utilitzés per incitar la insurrecció violenta dels seus seguidors contra el Capitoli per intentar frenar la seva derrota en les eleccions presidencials. Musk va dir el 10 de maig que expulsar indefinidament Trump «va ser un error».

Aquesta no és la primera reunió en la qual s’aborda l’adquisició de la xarxa social per part de Musk, però sí la primera en la qual participa l’home més ric del planeta. En les anteriors, els qui havien de respondre als dubtes i queixes van ser executius de Twitter i membres de la seva junta d’accionistes, que no van respondre a molts d’aquests dubtes apuntant que qui havia de donar la cara era el controvertit empresari, cara visible de companyies com Tesla i SpaceX.

Compra en pausa

Després de posar Silicon Valley potes enlaire amb el seu moviment per aconseguir el control total de Twitter, l’adquisició de la plataforma es troba en punt mort després que Musk la interrompés el 13 de maig. El magnat va justificar aquesta «suspensió temporal» dient que abans necessitava un informe independent sobre quina proporció dels usuaris de la xarxa social són ‘bots’, comptes automatitzats, ja que no es creu els estudis interns, que limiten aquest percentatge al 5%.

Musk fins i tot ha amenaçat de retirar la seva oferta, però estaria obligat a pagar una quantitat com a compensació. Això, sumat a les seves constants crítiques a la plataforma, ha donat inestabilitat als mercats i especialment a un Twiter en crisi, ja que les seves accions han perdut un 25% del seu valor des que es va arribar a l’acord de venda a l’abril. S’especula que amb això Musk estigui intentant rebaixar el preu de compra de la xarxa social, ja acordat i segellat en paper.