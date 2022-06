L’Ajuntament de Barcelona i l’associació sense ànim de lucre Barcelona Health Hub (BHH) col·laboraran per posicionar Barcelona com a referent mundial en salut digital i atraure a la ciutat talent i inversions en aquest sector. El consistori, a través de Barcelona Activa, i Barcelona Health Hub, que va néixer el 2018 amb la missió d’accelerar la transformació en l’àmbit de la salut digital i la seva transferència al sector, han firmat un conveni de col·laboració per impulsar l’emprenedoria i la innovació en el sector de la salut digital.

L’àmbit d’actuació se centrarà a acompanyar la creació i el creixement de noves empreses, a fomentar la transferència tecnològica en el sector i en l’impuls per a la creació i creixement del talent científic, tecnològic i empresarial per guanyar competitivitat. L’acord preveu activar la promoció internacional de Barcelona com a ecosistema de referència mundial en el sector de la salut digital, així com generar noves aliances amb actors internacionals i nous vincles amb altres ciutats o territoris d’excel·lència dins d’aquest àmbit. A través del conveni, el BHH s’inclourà en el BCN Green Deal, l’agenda econòmica de Barcelona 2030, i se n’estudiarà l’ampliació de la seu, preferentment, al recinte modernista de Sant Pau, on es troba ara.

Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i president de Barcelona Activa, i Cristian Pascual, president de Barcelona Health Hub, han firmat el conveni de col·laboració. «Barcelona és una ciutat referent en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, amb equipaments científics de primer nivell. Aquest posicionament respon a una estratègia per diversificar el nostre model productiu, el BCN Green Deal, basada en l’aposta estructural pel talent, la innovació i els sectors estratègics. En aquest marc s’inscriu aquesta aliança, que generarà noves iniciatives empresarials amb retorn social i capacitat per millorar la vida de les persones», ha afirmat Collboni. El president de BHH, per la seva banda, ha remarcat: «Els últims avenços tecnològics han emergit com a solucions a molts dels reptes que afronta el sistema sanitari. Això ha provocat l’eclosió de la salut digital com a sector. En aquesta revolució d’escala global, Barcelona té tots els ingredients necessaris per convertir-se en una referència d’innovació en salut digital».