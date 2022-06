Google va arribar aquest diumenge a un acord per pagar 118 milions de dòlars (uns 113,2 milions d’euros) per resoldre una demanda en la qual s’acusava el gegant tecnològic de discriminació de gènere al pagar menys a les empleades dones, unes pràctiques que rebutja haver comès.

La multinacional nord-americana tanca així la demanda col·lectiva que tres exempleades van interposar el 2017 davant el Tribunal Superior de San Francisco, denunciant que se’ls havien donat llocs de treball de menys nivell i amb un salari més baix que a altres companys homes amb qualitats similars, i que també se’ls havia negat la seva promoció a grups de treball de més categoria.

Malgrat que no admet haver comès aquests delictes, Google ha arribat a un acord econòmic que inclou unes 15.500 empleades que van formar part de la companyia a Califòrnia i que van ocupar 236 llocs de treball des de setembre de l’any 2013. A més de donar la carpetada a cinc anys de litigis, l’acord inclou un grup d’experts independents que revisaran les polítiques de contractació de Google i estudiaran si hi ha equitat salarial o discriminació de gènere.

Acord sense admissió

En l’acord de resolució entre les dues parts no hi ha «cap admissió ni conclusions», però sí que inclou el compromís de l’empresa a pagar, contractar i equilibrar tots els seus empleats de forma equitativa. «Ara tenen l’oportunitat de liderar la càrrega per garantir la inclusió i l’equitat per a les dones en la tecnologia», ha assenyalat Holly Pease, una de les demandants.

No és la primera vegada que Google és acusada de tenir una cultura patriarcal en la qual es dona un tracte favorable als homes, una cosa també transversal en una indústria tecnològica tradicional i eminentment masculinitzada. L’any passat, la multinacional va accedir a pagar més de 3,8 milions de dòlars (uns 3,64 milions d’euros) a més de 5.500 empleades d’origen asiàtic que, segons va denunciar el Departament de Treball dels Estats Units, eren en una situació de desavantatge.