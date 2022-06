Les Ray-Ban Stories, les primeres ulleres intel·ligents de Meta, en col·laboració amb EssilorLuxoticca, ja han arribat a Espanya des de 329 euros. El model combina l’estil propi de les tradicionals Ray-Ban però amb la nova característica de capturar moments o escoltar música mitjançant les tecnologies integrades.

Característiques destacades

El dispositiu integra una càmera dual de 5 megapíxels per fer fotos o vídeos a través dels comandos de veu o el botó de captura integrat a la muntura. També porten incorporat un sistema d’altaveus, així com tres micròfons que permeten realitzar trucades i recopilar l’àudio en vídeos. Utilitzant l’aplicació Facebook View, disponible per a iOS i Android, és possible guardar, editar i compartir fotos i vídeos a Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter i altres plataformes.

Atenció creixent

Des que les Ray-Ban Stories van debutar en països com els Estats Units, Austràlia, el Canadà, Irlanda, Itàlia i el Regne Unit a finals de l’any passat, el producte ha anat atrapant l’interès de l’usuari, fins a arribar a ser un producte de demanda creixent a pràcticament tots els mercats, on ja s’ofereixen amb noves opcions de colors i lents. També l’enginy dels usuaris ha anat multiplicant les seves possibilitats a l’hora d’emmagatzemar i compartir des de salts en paracaigudes fins a passejos pel camp, passant per concerts favorits.

Més colors i noves funcions

Recentment la firma ha ampliat la gamma de colors: el ‘portfolio’ integra les Round en negre brillant i les lents Gray Transitions, o les Brown Transitions, passant per les Wayfarer en negre mat juntament amb els vidres Gray Transitions, així com les Wayfarer en negre brillant amb les lents Brown Transitions. Amb aquestes propostes és possible disposar d’unes ulleres de diari segures, que filtren la llum per a una visió adequada en diferents situacions: ja sigui a l’interior o a l’exterior, de dia o de nit, a la muntanya o davant de la televisió. Entre els nous colors i lents, les Ray-Ban Stories podran configurar-se en 28 combinacions diferents.

Una dada curiosa és que per trobar el model més adequat a la personalitat de cadascú, es pot entrar a la botiga d’Instagram de Ray-Ban i emprovar-se tots els models gràcies a un filtre de realitat augmentada.

Funcions del ‘software’

Les Ray-Ban Stories poden gravar fins a 60 segons de vídeo. Fins ara, estaven limitades a un màxim de 30 segons. És possible seleccionar la durada dels vídeos entre 30 i 60 segons en l’aplicació Facebook View.

La firma ha afegit notificacions sonores per saber l’estat de la bateria, de l’emmagatzematge o si el producte s’està reescalfant. És possible utilitzar comandos de veu per controlar les ulleres, així com conèixer el nivell de bateria i així mateix s’ha afegit la possibilitat de realitzar trucades, enviar missatges i escoltar notes de veu des de Messenger utilitzant la veu.

L’aplicació Facebook View està disponible en espanyol, francès, neerlandès i alemany.

Capacitats

Integren funcions de privacitat directament al producte, concretament en la seva muntura. També s’han elaborat guies d’ús en les quals s’explica el correcte ús del producte. A més a la mateixa aplicació Facebook View es podrà trobar aquestes guies sobre privacitat. Per exemple, suggeriments com apagar les ulleres quan entrem en llocs privats o deixar clar a les persones del voltant quan s’està gravant o fent una foto. La firma també alerta sobre la necessitat de ser cauts a l’hora de fer fotos a menors.

Resum de característiques i preu

Funcionen amb un compte de Facebook i l’aplicació Facebook View per compartir contingut social.

Suposen una nova manera de capturar, compartir i escoltar música. Meta i Ray-Ban. Són la primera generació d’ulleres de sol intel·ligents que mantenen connectat.

Ofereixen un entorn fidel al color, les seves lents polaritzades bloquegen almenys el 95% de la llum reflectida, pràcticament eliminant l’enlluernament i augmentant la claredat visual.

Fan fotos i vídeos amb sistema de mans lliures, amb la càmera dual de 5 MP. S’ajusta automàticament a la llum ambient per a fotos d’alta resolució i vídeo de qualitat fins a 30 segons.

Integra altaveus discrets amb tres micròfons integrats que capturen el so en totes les direccions perquè una rica qualitat de veu i so, per a trucades i vídeos.

Funcionalitats: interromp la música, fa fotos o grava vídeos amb un toc gràcies al panell tàctil hipersensible. El control de veu de Facebook Assistant captura imatges, dient «Hey Facebook».

Preu: 329 euros.