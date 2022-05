Aquest dimecres, Google ha inaugurat a Madrid el seu nou núvol regional per al sud d’Europa, uns serveis amb els quals busca millorar la connectivitat, emmagatzematge i gestió de dades de les empreses nacionals.

La multinacional tecnològica californiana ha invertit uns 600 milions d’euros en el desplegament d’aquest núvol, que es recolza en tres centres de dades ubicats a la Comunitat de Madrid. Segons ha explicat Isaac Hernández, cap de Google Cloud a Espanya, això permetrà als usuaris «determinar que la majoria dels serveis s’executin únicament i exclusivament a Madrid i per tant no surtin del territori nacional». Els usuaris d’aquest servei són majoritàriament grans empreses com BBVA o Carrefour.

La regió de núvol inaugurat avui a Madrid se suma a les altres 32 que Google ja té repartides pel món. Aquesta xarxa de centres de dades és la que permet a la companyia accelerar la velocitat de connexió a internet dels seus clients, així com garantir una gestió privada de les dades i el seu emmagatzematge en territori nacional.

Els serveis de Google Cloud van més enllà. Una connexió més gran a la xarxa permet a les empreses que utilitzen aquest núvol públic no només millorar els seus serveis, sinó també començar a automatitzar processos, així com impulsar sistemes d’intel·ligència artificial o d’aprenentatge automàtic. Les dues funcions requereixen tanta potència informàtica que les empreses necessiten acudir a serveis al núvol que ofereixen gegants tecnològics com Google, Amazon i Microsoft. Aquestes tres empreses, presents a Espanya, dominen el mercat de la computació al núvol.

La regió, construïda amb el recolzament de Telefónica, assegura les «màximes garanties de seguretat» que exigeix l’administració espanyola per operar serveis al núvol. El Centre Criptològic Nacional, adscrit als serveis d’intel·ligència nacionals, ha aplaudit la seguretat de la infraestructura de Google i ha demanat a l’administració pública treballar colze a colze amb la companyia.

Impacte econòmic

El desembarcament de Google a Espanya estava anunciat des del 2020. Llavors, es va explicar que el desplegament d’aquesta infraestructura buscava «agilitar la recuperació i apuntalar el creixement econòmic» del país. Ara, un informe de la consultora Implement Economics, encarregat per la multinacional, assenyala que pot tenir un impacte de fins a 1.200 milions d’euros en el producte interior brut (PIB) espanyol, així com suposar la creació de 10.000 nous llocs de treball a l’any.