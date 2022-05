Figueres avança cap a una societat digital inclusiva amb la celebració de la segona edició de la Mobile Week Catalunya, del 25 al 28 de maig. «L’objectiu és intentar fer un esdeveniment transversal perquè tothom s’hi senti interpel·lat en algunes de les activitats. Estan pensades perquè tots els públics i edats puguin trobar, en la tecnologia, eines i utilitats per a les seves necessitats quotidianes» explica la regidora de Noves Tecnologies Ester Marcos.

La iniciativa està impulsada per la Mobile World Capital Barcelona juntament amb la Generalitat i amb el suport de CaixaBank i Damm. La participació de Figueres en la Mobile Week Catalunya s’emmarca en la voluntat del Govern municipal de generar oportunitats en el creixent sector TIC.

La Mobile Week de Figueres tindrà un total de 5 tallers, 8 conferències, 1 debat, 5 tallers infantils i una gimcana. La conferència inaugural anirà a càrrec de Genís Roca. Per reivindicar la poca presència en un sector encara massa masculinitzat, un 60% dels ponents són dones. Per aquest motiu, també hi ha programada una gimcana per visibilitzar les dones que treballen al sector tecnològic, amb l’ajuda de l’associació Femme Inline. Es farà una gimcana pels carrers de noies stem. (El terme STEM és l’acrònim de les paraules en anglès: Science, Technology, Engineering and Mathematics.) «ja que aquest any un dels pilars principals de la Mobile Week és fomentar les professions Stem entre les nenes i les noies». Durant la gimcana, s’hauran de buscar uns codis QR, i en cada un d’ells, noies de la ciutat, que es dediquen a les noves tecnologies, hauran fet un petit vídeo explicant la seva professió. La regidora destaca que «serà com una recerca de referents dins el món femení de ciutadanes que es dediquen i han fet de la tecnologia la seva professió».

Marcos destaca algunes de les activitats, com ara les que estan pensades per a la gent gran: els tallers de la bleta o d’intel·ligència artificial adaptada a les persones grans. També hi ha xerrades pensades per als joves: «Aquest any hem pogut programar unes xerrades especialment per als instituts dins el Teatre Jardí perquè els joves s’apropin a la tecnologia de forma segura, sense inconsciències per alertar-los i prevenir-los del que es poden trobar». També s’abordarà el tema de la desinformació, de les fake news, per prendre consciència que no tot el que es veu publicat és veritat. El programa combina les conferències de caràcter més professional amb les xerrades per a un públic més amateur de manera que tothom tingui interès per apropar-se a la Mobile Week.

Per a les persones que no són d’estar tancades a casa, davant les pantalles, s’ofereix enguany una proposta destacada al castell de Sant Ferran. Es tracta d’una introducció al món de la ciència ciutadana per provar l’App iNaturalist que serveix per identificar animals i plantes: «Aquesta és una proposta per a la gent més inquieta, perquè puguem anar a la natura i a passejar tots plegats, amb el mòbil i a conèixer el nostre entorn natural». En aquesta segona edició, ja que la pandèmia ho permet, «celebrarem el Family Day a la plaça Catalunya. És una de les novetats d’enguany, una jornada destinada a les famílies i al públic més jove, que tindrà lloc aquest dissabte». S’hi duran a terme 5 tallers de lego, robòtica, STEM, entre altres, perquè de forma més dinàmica els més petits ja puguin iniciar-se en les noves tecnologies. La regidora Ester Marcos es mostra satisfeta de la rebuda que ha tingut la programació i destaca que les inscripcions estan funcionant molt bé: «Per a algunes activitats –com els tallers de TikTok, la xarxa de vídeos de moda o Twitch– ja s’han tancat les inscripcions» remarca.