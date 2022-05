Meta ha tornat a amenaçar la Unió Europea (UE) amb retirar Facebook i Instagram del mercat comunitari. En un document presentat a la Comissió de Valors i Borsa, el gegant de les xarxes socials ha advertit que el futur de les seves plataformes a Europa «es podria veure compromès» si no arriben a un acord amb Brussel·les perquè la companyia tecnològica pugui enviar dades personals dels usuaris europeus als Estats Units.

Aquest missatge arriba després que el 2020 la UE adoptés l’anomenada sentència Schrems II i anul·lés l’acord que fins aleshores permetia la transferència de dades a les dues bandes de l’Atlàntic. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va decidir anul·lar aquest marc legal, també conegut com ‘Privacy Shield’, al considerar que Washington no garanteix un tracte privat de les dades de ciutadans europeus ni que aquests no acabin sent utilitzats per a la vigilància massiva.

La sentència va suposar un cop dur per a les grans tecnològiques que, com Meta, Google o Amazon, passen a estar violant el Reglament General de Protecció de Dades Europeu (RGPD). Des d’aleshores existeix un buit que no estableix quina relació tindran els EUA i la UE en matèria de privacitat i així aquestes companyies continuen transferint als EUA dades dels usuaris europeus, sota possibles sancions.

La legislació europea per a la protecció de dades està començant a donar a llum sentències pioneres per millorar la privacitat digital dels ciutadans. El 13 de gener passat l’ens regulador austríac afirmava que l’ús de Google Analytics vulnerava la RGDP al facilitar dades personals dels ciutadans europeus a les autoritats nord-americanes, un cas que amb tota probabilitat s’anirà replicant per tota la UE. Pocs dies després, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades (EDPS) va sancionar el Parlament Europeu per incórrer en la mateixa violació de les seves directives, cosa que el va obligar a rectificar.

Envit improbable

Al seu document, Meta (el nou nom de la companyia matriu de <strong>Mark Zuckerberg</strong>) remarca que «si no s’adopta un nou marc de transferència transatlàntica de dades i no podem continuar recorrent als CCE o a altres mitjans alternatius de transferència de dades d’Europa als Estats Units, és probable que no puguem oferir alguns dels nostres productes o serveis més importants, com Facebook o Instagram, cosa que afectaria de forma negativa al nostre negoci, situació financera i resultat d’operacions».

Malgrat llançar aquest envit, una retirada de la UE seria un desastre, ja que és un dels mercats més grans de la companyia i els seus centenars de milers d’usuaris són clau per al seu negoci.