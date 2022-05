L’acord entre <strong>Elon Musk</strong> i Twitter està encallat. El magnat tecnològic ha advertit aquest dimarts que la seva oferta per comprar la <strong>xarxa social</strong> per 44.000 milions de dòlars (uns 41.000 milions d’euros) pot estar en perill a causa del seu desacord amb la direcció de la companyia sobre el nombre de comptes falsos.

«Ahir el director executiu de Twitter va rebutjar donar proves que són menys d’un 5%. Aquest acord no pot avançar fins que no les proporcioni», ha tuitejat.

Musk ja va anunciar divendres que suspenia «temporalment» l’adquisició de la plataforma fins a saber quin és el nombre exacte de comptes falsos o automatitzats. Twitter va assenyalar a les autoritats nord-americanes que es tractava de menys d’un 5% dels usuaris monetitzables, cosa que l’home més ric del món no té clara.

¿Què vol Musk?

Llegir les intencions d’algú tan provocador i críptic com Musk sempre és difícil. No obstant, els analistes apunten que amb aquest gest podria estar buscant formes per renegociar a la baixa el preu de l’acord. En una conferència a Miami, l’empresari al capdavant també d’empreses com Tesla i SpaceX va assegurar que l’opció de buscar un preu de compra més baix no estava «fora de discussió».

Una altra opció podria ser fins i tot abandonar-lo per complet. L’opció d’abandonar l’acord sembla legalment més complexa, ja que es va pactar una clàusula per la qual Musk hauria de pagar 1.000 milions de dòlars a Twitter si feia marxa enrere.

La situació entre la directiva de Twitter i Musk és especialment tensa. Aquest dilluns, el màxim responsable de la xarxa social, Parag Agrawal, va publicar un fil en el qual aportava context sobre com detecten i eliminen fins a mig milió de comptes falsos diàriament. L’encara director executiu també va remarcar que la proporció d’aquests comptes era inferior a un 5%. El magnat tecnològic va respondre a aquestes explicacions simplement amb l’emoji d’una caca.

Musk tem que el percentatge de comptes inautèntics sigui superior al que ha anunciat Twitter, una cosa que, si és certa, faria reconfigurar l’«última i millor oferta» que el polèmic empresari va posar sobre la taula. Entre les seves prioritats hi ha la retirada massiva de comptes falsos de la plataforma; fins i tot va assenyalar que volia «autentificar tots els humans», una declaració d’intencions que podria posar fi a l’anonimat en la xarxa social de l’ocell blau.