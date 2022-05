El prodigi tècnic de Steve Wozniak i el geni empresarial de Steve Jobs van aconseguir el 1976 fundar Apple, l’empresa que lideraria la revolució de l’ordinador portàtil i la telefonia mòbil. Les seves creacions, especialment el Mac i l’iPhone, van catapultar la marca fins a convertir la companyia de Cupertino en la més ben valorada del món. No obstant, aquest regnat (sobre el paper) va acabar aquest dimecres al veure’s superada pel gegant petroler Saudi Aramco.

Les accions d’Apple van caure un 5%, portant la companyia a una capitalització borsària de 2.370 milions de dòlars (uns 2.271 milions d’euros). Per la seva banda, les accions de Saudi Aramco –que actualment produeix el 10% de tot el petroli mundial– van mantenir la seva tendència alcista, situant la seva capitalització en l’equivalent a uns 2.310 milions d’euros.

Volatilitat dels mercats

Els experts apunten que aquest ‘sorpasso’ saudita es deu a la creixent volatilitat dels mercats causada, entre altres factors, per la guerra a Ucraïna. La inflació, l’augment dels preus de l’energia i el potencial impacte del conflicte en sectors estratègics com el tecnològic ha portat els inversors a confiar menys en Apple. A això s’hi sumen els problemes a la cadena de producció global, així com les pujades en els tipus d’interès. Les accions del gegant de la poma blanca han caigut un 20% des del 4 de gener, quan van arribar al preu més alt de la seva història amb 182,94 dòlars.

Aquest mateix context d’inestabilitat, especialment la pujada dels preus dels carburants, és el que ha beneficiat el negoci de Saudi Aramco. Les seves accions han pujat més d’un 22% aquest any. L’any passat fins i tot va duplicar els beneficis. Així, la companyia petrolera saudita torna a liderar el podi com a empresa més valuosa del planeta després que el 2020 Apple li arrabassés aquest títol.