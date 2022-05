Gairebé 3.200 milions de persones utilitzen almenys una vegada al mes alguna de les plataformes que integren la gran multinacional fundada per Zuckerberg. Només en WhatsApp es comparteixen diàriament 100.000 milions de missatges, amb més de 800 milions de persones interactuant en vídeo. Xifres que parlen per si soles del poder d'aquesta companyia, que ja es troba immersa en el metavers i la internet dels pròxims anys.

Així ho explica Irene Cano, principal responsable per a Espanya i Portugal de Meta: “Estem treballant en la construcció del que serà la internet 3.0 o internet experiencial; hem passat per una internet portàtil, del mòbil i estem ara en el dels nous dispositius que permetran experiències sensorials tridimensionals, amb so espacial i una sensació de presència fins ara desconeguda”.

Un projecte a deu anys que implica “invertir en les infraestructures, amb la inclusió de cables submarins i amb l'anunci de la possible creació d'un data center a Talavera de la Reina. Tot això és fonamental perquè aquesta internet ofereixi l'estructura necessària per al metavers”, explica l'executiva.

Tecnològicament, companyies com les seves consoliden les bases de les xarxes esdevenidores però i la societat? Està adobant el terreny per al que ve? Segons Irene Cano “ningú ve preparat. Els joves tenen una formació de la qual nosaltres mancàvem en sortir de la Universitat, però s'han de preparar per al món laboral com vam fer tots. Són natius digitals, sí; però la major part dels treballs que existiran dins de deu anys els desconeixem ara, així que passaran pel mateix procés d'adaptació que afrontem nosaltres”.

I quant als pares, educadors i institucions, l'executiva creu que “no es mouen al ritme que la societat i l'entorn laboral requereixen”. I subratlla aquelles matèries que haurien de ser claus per a forjar el pensament crític: “És un problema que la programació i la filosofia no siguin assignatures troncals, quan si ho són en altres països. Això col·loca als nostres fills en una situació complicada a l'hora de competir amb el talent global”.

Pots escoltar el podcast complet en la tribuna de Woman Business. Un espai, conduït per la periodista Fátima Iglesias, que està dedicat a les dones més influents del nostre país en sectors tan dispars com la tecnologia, el turisme, la medicina, la banca o la intel·ligència artificial.

#WomanBusiness, la gran aposta pel lideratge i el talent en clau femenina.

Els podcast estaran disponibles en Google Podcast, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music i Spotify. Tria la teva plataforma favorita i dona-li al play!