TinderCat o, més ben dit, l’espai per lligar en català a Twitter. Per mitjà de Twitter Spaces, TinderCat és una mena de trucada de veu pública on tothom pot entrar com a oient, però el privilegi de parlar únicament el tenen tretze persones. Alguns dels usuaris la defineixen com una ràdio 2.0, en directe i temàtica, que ha esdevingut una alternativa al model tradicional. L’espai serveix per lligar, però també per a fer safareig i confessions. Un fenomen que es va inaugurar fa un any de la mà de l’influencer Gerard Querol, més conegut com a @gerryquerryberry, i que aquest passat mes d’abril va reunir 3.200 persones enganxades a les converses de veu.

El següent pas va ser traspassar aquest espai en viu i per això, aquest Sant Jordi, va tenir lloc la primera trobada TinderCat, sota l’eslògan «Per Sant Jordi volem rosa, llibre i polvo», que va concentrar centenars de seguidors a Sant Cugat del Vallès. Per a la segona cita, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha proposat la seva ciutat com a punt de reunió.