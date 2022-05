El magnat tecnològic <strong>Elon Musk</strong>, flamant nou propietari de <strong>Twitter</strong>, s’ha desprès d’accions de Tesla per valor de més de 8.500 milions de dòlars (uns 8.068 milions d’euros). La Comissió del Mercat de Valors dels Estats Units ha assenyalat que la venda es va produir entre dimarts i dimecres.

L’empresari podria haver portat a terme aquesta operació per utilitzar aquests diners per finançar la seva compra de la <strong>xarxa social</strong>, tancada dilluns passat. Després d’oficialitzar-se, les accions de Tesla van caure bruscament per la preocupació dels inversors que Musk vengués part de la seva participació en la companyia de cotxes elèctrics, com ha succeït. Aquesta setmana, el valor de les accions del fabricant ha retrocedit un 8,37%. Des de principis de mes, quan es va saber que Musk entrava en l’accionariat de Twitter, han caigut un 18%. Davant la preocupació que continuïn a la baixa, Musk ha confirmat en un tuit que no en vendrà més.

No further TSLA sales planned after today — Elon Musk (@elonmusk) 29 de abril de 2022

No és la primera vegada que Musk redueix la seva participació en Tesla. Entre novembre i desembre de l’any passat es va desfer de 16.400 milions de dòlars (15.579 milions d’euros) en accions, no sense polèmica. Perquè l’home més ric del món les va vendre després d’haver publicar una enquesta sobre aquest tema a Twitter i deixar la decisió en mans dels més de 86 milions de seguidors que té. El dia abans de la venda, el seu germà Kimbal Musk va vendre accions per valor de 108 milions. La Comissió de Borsa i de Valors dels EUA (SEC, en anglès) considera que el magnat va poder filtrar informació confidencial per beneficiar el seu germà, per això ha obert una investigació.

Per reunir el capital necessari per assegurar la seva compra de Twitter, Musk va explicar que comprometria 21.000 milions de dòlars dels seus actius. La resta del finançament procedirà de crèdits prestats de bancs que treballen habitualment amb el magnat, com Morgan Stanley. La seva fortuna, valorada en 248.800 milions de dòlars, procedeix principalment de la seva participació en Tesla i en SpaceX, l’empresa aeronàutica amb la qual ha promès normalitzar el turisme espacial i fins i tot colonitzar Mart.