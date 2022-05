Asseguts en el creixement exponencial, els reis d'internet no encaixen bé els cops. En la qual pot ser una setmana històrica, Amazon, Netflix i Spotify han reportat, per primera vegada des que van aconseguir la categoria de líders dels seus respectius sectors, una desacceleració del seu creixement.

La incipient inflació a nivell mundial fruit de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i la tornada a la normalitat dels consumidors després dels confinaments de la pandèmia han desinflat una bombolla que, sense punxar-se, comença a estabilitzar-se. El dubte està, ara, a saber com reaccionaran els mercats a mitjà i llarg termini; si apostaran perquè això sigui un sot conjuntural o si creuen que aquestes plataformes han començat a tocar sostre.

De moment, el revés d'aquest primer trimestre de 2022 no ha tingut un bon acolliment. I això que ni tan sols en tots els casos s'ha produït una pèrdua del volum de negoci. És el cas, per exemple, d'Amazon, que el dijous va veure com les seves accions queien un 11,9% de cotització a Wall Street després del primer tancament trimestral en negatiu des de 2015. Però, per què perd diners el major mercat del món?

Amazon, a la qual se li calcula un valor d'1,4 bilions d'euros, va augmentar les seves vendes en un 7% en el trimestre fins al 31 de març d'enguany, i, encara així, va registrar pèrdues netes de 3,6 milions d'euros en aquest període enfront dels beneficis de 7,6 milions en el mateix trimestre de l'any anterior. Els números en vermell, no obstant això, no han només de veure amb la seva activitat, sinó també amb la seva fallida inversió en Rivian Automotive, l'empresa de vehicles elèctrics amb la qual esperava revolucionar la seva distribució.

En qualsevol cas, les conseqüències de la guerra i l'encariment de l'energia han provocat que els costos de producció i distribució també hagin augmentat, la qual cosa ha reduït els beneficis. Andy Jassy, director executiu de la companyia fundada per Jeff Bezos, apuntava després de la publicació de les dades que Amazon havia hagut de bregar durant aquest temps amb “un creixement inusual i amb uns certs desafiaments”, és a dir, amb la inflació derivada de la invasió d'Ucraïna i el retorn a la normalitat després de la pandèmia.

Veient venir la crisi, Amazon va decidir fa uns mesos pujar als Estats Units el preu de la subscripció a Prime, el seu servei 'premium', un moviment que, no obstant això, el que va fer va ser transmetre més inseguretat als mercats. Una cosa semblant li ha succeït a Netflix. El gegant del 'streaming' va anunciar la setmana passada que en aquest primer trimestre de 2022 havia perdut subscriptors per primera vegada en l'última dècada, la qual cosa va provocar que les seves accions arribessin a caure un 35%.

El balanç de 200.000 usuaris menys en la plataforma no resulta tan alarmant si es té en compte que esperen perdre 2 milions més durant els pròxims tres mesos. La dada, que va disparar totes les alarmes en la companyia estatunidenca, va provocar que Netflix es plantegés introduir publicitat, reduir la inversió en màrqueting i produccions pròpies i treure noves subscripcions d'entre els qui ja usen la seva plataforma. És a dir, la idea de la companyia sembla ser la d'acabar amb els comptes compartits i generar, d'aquesta forma, comptes nous.

S'ha esgotat el model?

La pregunta que ha deixat fora de l'empresa la patacada de Netflix no ha estat, no obstant això, quina és la millor manera de tornar a guanyar més subscripcions, sinó si el model ha esgotat la seva capacitat de créixer exponencialment, perquè la fi dels confinaments de la pandèmia fa que sigui molt complicat mantenir el mateix ritme que en 2020 i 2021.

Una pregunta de la qual, lògicament, totes les tecnològiques volen fugir. És el cas d'Spotify, que, després de registrar aquesta setmana una caiguda del 12,6% de les seves accions i veure com entre febrer de 2021 i febrer de 2022 el preu de les seves accions es dividia a la meitat, va assegurar davant els seus inversors que el seu cas era “completament diferent” al de Netflix. No obstant això, com al gegant del 'streaming' en vídeo i a Amazon, una de les coses que li ha succeït al vaixell almirall de la música és que ha hagut de rebaixar les seves expectatives de creixement per als pròxims mesos.

Tot això malgrat que en el primer trimestre batessin un rècord personal arribant als 422 milions d'usuaris actius, és a dir, un 19% més d'un any per a un altre. Unes xifres inflades lleugerament, això sí, per un error admès per ells mateixos que els hauria fet tenir al voltant de 3 milions d'usuaris més cada mes.

D'aquí al final del pròxim trimestre, Spotify, que té 82 milions de cançons, 4 milions de podcasts i és present en 183 mercats de tot el món, espera créixer únicament fins als 428 milions d'usuaris actius, en els quals s'inclouen tant els de subscripció com els que costegen l'accés escoltant publicitat.