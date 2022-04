Diferents organitzacions de drets humans, com Amnistia Internacional (AI) i la Unió Americana per les Llibertats Civils (ACLU), han mostrat la seva preocupació per la compra de Twitter per part d’Elon Musk, l’home més ric del planeta.

El conseller delegat de Twitter admet incertesa després de la compra de Musk El director de Tecnologia i Drets Humans d’AI als Estats Units, Michael Kleinman, ha afirmat que, independentment de la propietat, «Twitter té la responsabilitat de protegir els drets humans, inclosos el dret a viure lliure de discriminació i violència i el dret a la llibertat d’expressió i opinió». Així, ha dit que la plataforma «ja falla amb massa freqüència» sobre això últim. «Ens preocupa qualsevol mesura que Twitter pugui prendre per erosionar l’aplicació de les polítiques i els mecanismes dissenyats per protegir els usuaris», ha afegit. Kleinman ha precisat que «l’últim que necessitem» és que Twitter «faci deliberadament els ulls grossos» davant el discurs de l’odi contra els usuaris i, en particular, contra les dones, les persones no binàries i altres col·lectius. «Aministia ha rastrejat la inquietant persistència del discurs d’odi a Twitter, especialment el discurs violent i abusiu contra les dones i les persones no binàries. El nostre informe ‘Toxic Twitter’ del 2018 va trobar que la plataforma no va complir la seva responsabilitat de protegir els drets de les dones, cosa que va fer que moltes dones se silenciessin o censuressin en la plataforma», ha dit. L’organització ha assenyalat en un comunicat que en el seu últim informe suggeria a Twitter una sèrie d’iniciatives per combatre el discurs de l’odi i abús contra les dones, de les quals només n’ha implementat una. Per la seva part, la Unió Americana per les Llibertats Civils (ACLU), ha assenyalat en el seu perfil oficial en la plataforma que «un petit grup d’empreses privades de tecnologia, inclòs Twitter, exerceixen un paper profund i únic per permetre el nostre dret a expressar-nos en línia». «Ens hauria de preocupar que qualsevol actor central poderós, tant si és un govern com qualsevol persona adinerada, fins i tot si és membre de l’ACLU, tingui tant control sobre els límits del nostre discurs polític en línia», ha afegit. L’empresari, propietari de Tesla i SpaceX, ha dit que vol fer que la xarxa social sigui «millor que mai» millorant el producte, fent que els algoritmes siguin de codi font obert, posant fi als ‘bots’ de ‘spam’ i verificant tots els usuaris humans. Per la seva part, el conseller delegat de Twitter, Parag Agrawal, ha reconegut davant els treballadors que «no sap» en quina direcció anirà la plataforma després de la compra de la companyia, la transacció de la qual podria tardar fins a sis mesos a completar-se. El CEO de l’empresa ha traslladat a la plantilla que no hi haurà retallades de llocs de treball «en aquest moment» i, davant una possible congelació de la contractació, Agrawal ha assenyalat que encara estan treballant abans que es tanqui oficialment l’acord. Els empleats de Twitter han estat vivint en un estat d’incertesa durant setmanes des que Musk va anunciar la seva oferta per adquirir el servei de xarxes socials, segons ha recollit l’agència de notícies Bloomberg. TRUMP DIU QUE NO TORNARÀ A TWITTER En el marc de la compra de la plataforma per Elon Musk –per un total de 43.394 milions de dòlars (40.495 milions d’euros)– l’expresident nord-americà Donald Trump ha assegurat que no tornarà a la plataforma ni encara que li ho demani el polifacètic empresari propietari de Tesla. «No entraré a Twitter; em quedaré a Truth (xarxa social)», ha dit Trump en la cadena nord-americana Fox News. «Espero que Elon compri Twitter perquè el millorarà i és un bon home, però em quedaré a Truth», segons ha recollit Bloomberg. Les principals xarxes socials van vetar els comptes de Trump com a conseqüència de l’assalt al Capitoli dels Estats Units del 6 de gener del 2021 i la seva retòrica contra la legitimitat dels resultats de les presidencials del novembre del 2020, en les quals va sortir derrotat per Joe Biden. Després d’això, l’expresident va posar en marxa una nova aplicació de xarxes socials anomenada Truth Social, que va començar a funcionar el mes de febrer passat. «Aquesta setmana començarem el seu desplegament a la botiga d’aplicacions d’Apple» i «per a finals de març serà completament operativa, almenys als Estats Units», va dir. Truth Social pretén ser l’alternativa, per exemple, a aquest perfil de Twitter en el qual Trump va arribar a tenir prop de 90 milions de seguidors. Una plataforma des de la qual s’havia mostrat molt prolífic tant en la difusió de les seves polítiques al capdavant de la Casa Blanca com en els seus atacs i les seves crítiques a rivals polítics, mitjans de comunicació i, fins i tot, a la mateixa plataforma.