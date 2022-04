La companyia Realme anuncia l’arribada a Espanya, el 21 d’abril, del Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, l’‘smartphone’ personalitzat amb aquest videojoc per a mòbils. Per aconseguir productes exclusius i personalitzats, la companyia ha col·laborat amb el dissenyador japonès Naoto Fukasawa en la sèrie GT 2, presentada aquest any a Europa, i en el GT Master Edition, llançat el 2021. També ha treballat amb dissenyador d’Hermès, José Lévy, en el disseny dels auriculars Buds Q, equilibrant tecnologia i disseny. Amb el mateix objectiu ha personalitzat els dissenys d’alguns dels seus smartphones en diferents mercats. L’edició Dragon Ball del GT Neo 2 és un dels exemples més recents.

Tendència Els videojocs als telèfons mòbils són una tendència en auge, per això, en aquest cas, la firma col·labora amb un dels videojocs per a mòbils més populars del moment, Free Fire, per maximitzar l’experiència de joc i oferir un packaging i disseny personalitzat.