Terratrèmol a Silicon Valley. Elon Musk ha llançat una oferta de 43.000 milions de dòlars per aconseguir el control total de Twitter. En una carta als inversors de la xarxa social, l’home més ric del món els ha proposat comprar la seva participació a un preu de 54,20 dòlars l’acció, més del doble del que valien fa dues setmanes quan es va donar a conèixer que havia comprat un 9,20% de la plataforma, cosa que el convertia en el seu màxim accionista individual.

«És la meva millor i última oferta», ha assegurat el magnat, cofundador de PayPal i director de companyies com ara Tesla i SpaceX. «Si no s’accepta hauré de reconsiderar la meva posició com a accionista». Amb aquesta opa hostil, Musk pretén tenir la totalitat de Twitter per impulsar canvis i «desbloquejar» el seu «potencial extraordinari».