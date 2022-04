La companyia Xiaomi ha incorporat al seu catàleg de producte el model 12 Pro, caracteritzat per avenços en l’algoritme d’intel·ligència artificial que gestiona una notable qualitat en el processament d’imatges, fixes i en moviment. El preu és a partir dels 1000 euros.

A primera vista destaca per una estètica cuidada, una cosa que la companyia està treballant a fons en l’actualitat i, com a aportació tecnològica, per la capacitat millorada de gravar vídeo i de fer fotos amb qualitat d’estudi, fins i tot en condicions d’il·luminació difícils i d’objectes en moviment. Té un sistema de tres càmeres amb capacitat de gravació en 8K. Aposta per una matriu triple de 50MP que compta amb un sensor ultra gran Sony IMX707 que és capaç de captar grans quantitats de llum, cosa que potencia les capacitats d’imatge amb velocitats d’enfocament més ràpides i més precisió del color.

El software del sistema de càmeres integra algoritmes d’IA propis. ProFocus identifica i rastreja els objectes de manera intel·ligent, cosa que evita les fotografies borroses o desenfocades de subjectes en moviment i velats. També inclou capacitats d’enfocament automàtic d’ulls i de cares. Ultra Night Video fa servir algoritmes propis per gravar amb molt poca llum, cosa que significa que les imatges atmosfèriques són més clares. La funció One-click AI Cinema ofereix opcions creatives per a l’edició de vídeo, com els modes Parallel World, Freeze Frame Video i Magic Zoom.

Avenços en el processador

El cor de l’equip és un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que és ara per ara la plataforma mòbil més avançada de Qualcomm. Construït en un procés de 4nm, també augmenta la capacitat de renderització gràfica de la GPU en el 30% i l’eficiència energètica en el 25% en comparació amb la generació anterior. La configuració afegeix un sistema de refrigeració reforçat per una càmera de vapor supergran i múltiples capes de grafit per gestionar una capacitat de refredament millorada.

Tipologia de pantalla

La del Xiaomi 12 Pro és la millor pantalla que s’ha posat fins ara en un mòbil de la marca. Es tracta d’un plafó AMOLED de tipus LTPO, capaç de variar la freqüència de refresc entre 1 i 120 Hz de manera dinàmica per estalviar energia. Té una resolució Quad HD+, amb 3200 píxels d’alt i 1440 píxels d’ample, i és capaç d’arribar a una brillantor màxima de 1500 nits. És de 6,73 polzades i està qualificada com a A+, amb suport TrueColor. Afegeix un vidre Corning Gorilla Victus resistent a les esgarrapades i compatible amb Dolby Vision, la tecnologia d’imatge que aporta òptims nivells de color. És també compatible amb HDR 10+ i afegeix la certificació SGS Eye Care Display, que té cura de la salut visual. Aporta una alta eficiència energètica amb AdaptiveSync Pro, per ajustar de manera intel·ligent la visualització dinàmica LTPO entre 1Hz i 120Hz en funció del contingut.

Funcions multimèdia

Integra la característica SOUND BY Harmon Kardon, potenciada per Dolby Atmos, un so espacial amb riquesa de detalls. Els altaveus quàdruples –en forma de dos ‘tweeters’ i dos ‘woofers’– ofereixen detalls clars i cobreixen una àmplia gamma de sons.

Disposa de MIUI 13, llançat globalment a principis d’aquest any. L’actualització afegeix un emmagatzematge més ràpid, més eficiència dels processos en segon pla, un processament intel·ligent i més durada de la bateria. Entre les noves característiques es troben l’emmagatzematge líquid patentat per Xiaomi, la memòria atomitzada, els algoritmes enfocats i l’equilibri intel·ligent.

Més prestacions

El 12 Pro compta amb càrrega de 120W Xiaomi HyperCharge, una bateria de 4.600 mAh que es carrega per complet en 18 minuts fent servir el mode Boost, i dona capacitats de càrrega d’última generació. És compatible amb la càrrega turbo per cable de 67W, així com amb la càrrega sense fil de 50W i la càrrega inversa de 10W. Aprofita AdaptiveCharge, un algoritme de càrrega intel·ligent que aprèn i que s’adapta als hàbits de recàrrega, cosa que prolonga la vida de la bateria.

Quant a disseny, s’ha de destacar que les bateries d’alta capacitat més fines i un buit més estret a la vora estalvien un generós espai dins del dispositiu. La pantalla de 6,73 polzades de Xiaomi 12 Pro està rematada amb un marc central amb corbes 3D. Està disponible en gris, morat i blau.

Valors rellevants

Amb el processador més avançat de Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1, incorpora un xip d’última generació amb un procés de tecnologia de 4 nm. El rendiment de la GPU ha augmentat el 30% en termes de representació gràfica i l’eficiència energètica ha augmentat el 25%.

Està equipat amb un conjunt de triple càmera que inclou una de principal de 50 MP amb sensor ultragran Sony IMX707, una ultra gran angular de 50 MP i una càmera de teleobjectiu de 50 MP. El sistema de càmera principal millora les capacitats de captura de llum en el 120% en comparació amb la generació anterior de Xiaomi 11

L’experiència visual immersiva es complementa amb una notable experiència d’àudio, que cobreix una sorprenent gamma de sons i una claredat millorada. Compta amb altaveus quàdruples gràcies a SOUND BY Harman Kardon i és compatible amb Dolby Atmos

Afegeix Xiaomi HyperCharge de 120 W. Amb càrrega intel·ligent a la nit, aprèn la rutina de càrrega diària dels usuaris per optimitzar l’estat de la bateria del telèfon a llarg termini. Xiaomi 12 Pro té la primera cel·la única de 120 W quan es compara amb una bateria de doble cel·la de la mateixa alta capacitat de 4600 mAh, per aconseguir una reducció en el gruix i la densitat de la bateria. A més, l’IC de càrrega Surge P1 exclusiu millora la capacitat i la sortida de la bateria, per tant n’augmenta l’eficiència de càrrega general.

Disponibilitat i preu

Xiaomi 12 Pro es presenta en dues variants de 8GB+256GB i de 12GB+256GB en els colors gris, blau i morat. El preu és a partir dels 1000 euros.