L'informe elaborat pel departament d'investigació de l'agència de màrqueting digital The Social Media Family ha analitzat el comportament dels usuaris de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp i TikTok a Espanya. Twitter i Instagram sumen, Facebook resta El nombre d'usuaris de Facebook al país ha descendit dels 22 milions del 2020 per situar-se en 21,7 milions, els quals, a més, s'estan fent grans: el 50% del total es concentren en la franja de 40 a 64 anys, i el rang d'edat de 18 a 39 anys ha caigut 24 punts des del 2015. Per la seva banda, Twitter ha mostrat un creixement de 100.000 usuaris davant el 2020, fins als 4,2 milions, i frena així quatre anys d'estancament i caigudes. Un 18,59% de la seva comunitat són usuaris actius, és a dir, han tuitejat almenys una vegada en els últims dos mesos. De totes les xarxes socials analitzades, la que més ha vist créixer la seva comunitat ha sigut Instagram, que supera per primera vegada en nombre d'usuaris Facebook, amb 24 milions el 2021 (un 20% més només durant l'últim any). La majoria dels seus usuaris tenen entre 18 i 39 anys (65%). LinkedIn compta amb 15 milions de perfils a Espanya, cosa que representa un increment d'1 milió davant el 2020. El retrat robot de l'usuari de LinkedIn a Espanya seria home, de 25 a 34 anys, amb més d'11 anys d'experiència i empleat en una empresa de més de 10.000 treballadors ubicada a Madrid o Barcelona. WhatsApp, la més utilitzada Per atendre l'actualitat de les xarxes socials, també s'han inclòs a l'informe WhatsApp i TikTok. La primera es consolida com la xarxa social més utilitzada, amb 35,8 milions d'usuaris, cosa que significa que un 75% de la població tindria perfil en aquesta plataforma. Per la seva banda, el nombre d'usuaris de més de 18 anys de TikTok a Espanya és de 15,5 milions, si bé podria arribar fins als 19 amb els menors d'edat. S'ha de destacar que el 35% dels perfils actius en aquesta plataforma tenen més de 35 anys, tot i que el perfil tipus d'aquesta plataforma seria una dona d'entre 18 i 24 anys a qui li interessen les categories de 'notícies i entreteniment', 'roba i accessoris' i 'bellesa i cura personal'.