Aproximadament cada dos mesos, se celebra el mercat nocturn de ‘Valorant’, un dels videojocs de trets gratuïts més populars per jugar ‘online’.

Aquest mercat nocturn és similar al de ‘League of Legends’, el joc ‘online’ més jugat del món. No en va els dos videojocs han sigut creats i desenvolupats per Riot Games.

El basar ‘online’ permet aconseguir elements del videojoc a preus reduïts. Per exemple, és possible comprar totes i cada una de les armes que hi ha en el joc, ganivets inclosos, amb rebaixes d’entre el 15% i el 35%.

¿Com accedir al mercat?

L’accés al mercat no és visible a simple vista, però n’hi ha prou de portar el ratolí a la cantonada superior dreta de la pantalla i punxar a la casella marcada. A partir d’aquí, tot és qüestió d’acumular els punts necessaris i efectuar les compres.

A Amèrica del Nord –Estats Units i Canadà–, el mercat s’ha obert aquest dimecres, i a Europa i el Sud-est asiàtic ho fa aquest dijous, dia 7.