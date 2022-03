L’Ajuntament de Cornellà (Baix Llobregat) ha començat a instal·lar aquest dilluns els 1.500 nous contenidors intel·ligents que tindrà la ciutat, d’acord amb el contracte de neteja viària i recollida de residus.

Aquests nous contenidors, que tenen per objectiu facilitar la recollida selectiva de residus, comptaran amb un sistema de tancament electrònic individualitzat que s’introduirà en diferents fases, ha explicat el consistori.

En la primera fase, que comença aquests dies i s’allargarà durant tot el mes d’abril, es portarà a terme la instal·lació dels contenidors de les cinc fraccions a tota la ciutat, en total 1.500 unidats. En aquesta fase els usuaris hauran d’accionar un botó i esperar que s’activi una llum verda per obrir-lo amb el pedal i poder-hi introduir els residus. Cada contenidor compta amb un sistema d’enreixat per poder facilitar la correcta separació dels residus i evitar els impropis.

En una segona fase, que arrencarà a l’estiu, s’activarà el tancament electrònic amb targeta per a les activitats comercials. En la tercera i última fase, que està previst que es porti a terme a partir de l’últim trimestre del 2023, s’activarà el tancament electrònic per a totes les vivendes del municipi de manera progressiva. Prèviament, es farà una campanya informativa i el repartiment de targetes personalitzades per obrir els contenidors.

Recollida selectiva

L’objectiu de la incorporació del tancament electrònic és augmentar la qualitat de la recollida selectiva, fomentar les bones pràctiques en matèria de reciclatge i complir els objectius que marca la Unió Europea, ha explicat l’ajuntament. El nou model de contenidors és part de la nova contracta de neteja viària i recollida de residus que s’està implantant a la ciutat i que suposa una factura anual per al municipi d’11 milions d’euros.

