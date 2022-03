La multinacional tecnològica catalana GMV ha guanyat el concurs per proveir el nou sistema d’informació a l’usuari i videovigilància per als 1.170 autobusos de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que pagarà per això més de 10 milions d’euros.

La licitació inclou el subministrament de sistemes embarcats per millorar la seguretat a bord, el sistema d’informació a l’usuari i els sistemes de vigilància per a tota la flota TMB, que, segons GMV, millorarà el servei al passatger i suma noves mesures per incrementar la seguretat i l’accessibilitat.

En concret, GMV subministrarà l’arquitectura dels sistemes embarcats a bord dels autobusos, una CPU multipropòsit a cada un dels autobusos sobre la qual correran els sistemes d’informació a l’usuari i videovigilància i un nou sistema gestor d’energia que governarà l’encesa/aturada de l’equipament que hi ha a bord.

També subministrarà per a 1.119 busos pantalles panoràmiques de 29 i 21 polzades amb CPU integrada per oferir al viatger informació precisa i en temps real del servei, amb dispositius sonors per a persones invidents.

TMB podrà configurar, sense cap mena de limitació, la informació audiovisual que es mostrarà a l’usuari a les pantalles panoràmiques, com la línia, la destinació, el temps d’espera previst, etc.

A més, el nou sistema també alimenta amb informació del servei els plafons d’informació exteriors dels autobusos que ja hi ha i possibilita un canal d’informació auditiu per al passatger, tant amb locucions pregravades com amb síntesi de veu per transmetre des de la central missatges en temps real.

El concurs també inclou el subministrament de 4.590 càmeres de videogilància per a l’interior dels 1.170 autobusos, 147 càmeres exteriors i 42 càmeres per a anàlisis del carril bus, amb reconeixement de matrícules.

Segons ha informat GMV, el sistema embarcat gravarà les imatges de totes les seves càmeres, així com les alarmes i els esdeveniments que es produeixin durant el servei.

A més, tant manualment a petició d’un operador al centre de control com de manera automàtica en una situació d’emergència a bord de l’autobús, s’emetrà una reproducció en temps real que permetrà visualitzar les imatges de les càmeres.

El nou sistema incorporarà funcionalitats avançades d’anàlisi intel·ligent de vídeo, que permetran comptar els passatgers que hi hagi a bord, detectar objectes perduts, alertar de caigudes de passatgers, etc.