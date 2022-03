Havent superat els més de 2.000 milions d’usuaris actius mensuals el 2020, WhatsApp és l’aplicació de missatgeria instantània preferida en tot el món.

La xarxa social adquirida per Facebook, que el dia 4 va estar <strong>més de sis hores inoperativa</strong> –igual que els seus ‘germans’ Facebook i Instagram–, introdueix novetats periòdicament per no quedar-se enrere. I quan arriba una nova actualització, la versió anterior de WhatsApp caduca i queda obsoleta. No de manera immediata –poden passar setmanes o mesos– però, si és el cas, cal actualitzar l’última versió per continuar utilitzant l’aplicació.

La gent que té un dispositiu que utilitza Android actualitza WhatsApp a través del Play Store. Si no s’ha indicat el contrari i s’ha configurat d’una altra manera, l’actualització sol ser automàtica. Tot i que no serà possible si el dispositiu no té prou espai per dur a terme l’actualització.

En cas que l’hagis d’actualitzar de forma manual, els passos a seguir són els següents:

Obre Play Store i, a la barra de cerques, escriu «les meves apps i jocs» o directament «WhatsApp», i obre'l. Un cop obert, tria «actualitzar». Al menú, just al costat de la barra de cerques, selecciona «Gestionar apps i dispositius» i allà, «actualitzacions pendents», on ha de sortir la de WhatsApp.

Tecnologia iOS

En el cas que el dispositiu utilitzi iOS, l’actualització és una mica més complexa. Per començar, és necessari tenir iOS 10 o una versió superior des de març passat, segons informa l’aplicació de missatgeria instantània: «Per utilitzar WhatsApp en un iPhone necessites iOS 10 o una versió posterior». Els usuaris amb iOS 9, per tant, ja no poden instal·lar WhatsApp, tot i que els que tinguessin l’‘app’ ja instal·lada poden continuar utilitzant-la. Però acabaran perdent funcionalitats –si no ho han fet ja– i al final deixaran de funcionar.

Després accedeix a l’App Store i prem «actualitzacions» a la part superior dreta. Busca a la llista l’aplicació WhatsApp i finalment, tria «actualitzar».

Per descarregar-lo per primera vegada, els passos són els mateixos: Play Store per als dispositius amb Android i App Store per als que tinguin iOS. A la barra de cerques cal posar «WhatsApp», fer clic a «descarregar» i seguir els passos indicats (posar número de telèfon, etcètera).