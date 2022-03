Un emprenedor gironí ha creat una aplicació mòbil que permet posar en contacte viatgers amb nadius arreu del món. L'objectiu és que el visitant tingui la possibilitat de descobrir espais que, si no anés acompanyat d'algú que viu a la ciutat, probablement no veuria. Per accedir-hi cal descarregar-se l'aplicació i registrar-se, tant si s'és viatger com nadiu. A més, Weyeboo permet filtrar per interessos com, gastronomia, art o natura, en funció del tipus de viatge que es vulgui fer. També incorpora un apartat de serveis on s'hi anuncien tot tipus d'empreses turístiques. D'aquesta manera, el viatger pot buscar el que li calgui en el moment que necessiti. "És com portar una guia turística al mòbil", explica el creador de Weyeboo, Jaume Pareta.

La idea de tirar endavant l'aplicació va sorgir després d'un viatge a Eivissa amb uns amics. Pareta explica que van estar documentant-se en moltes pàgines d'internet per trobar llocs alternatius, però no va ser fins que un conegut que viu a la illa els va donar unes recomanacions. "Vam poder fugir del turisme de masses i no vam veure ni un sol estranger", explica el creador de l'aplicació que remarca que aquest "és l'objectiu principal de Weyeboo". Un dels avantatges és que el viatger i el nadiu poden parlar per un xat per tal de conèixer els gustos d'un i altre i així el nadiu pot preparar millor la visita. A més, la possibilitat de filtrar permet també que molts viatgers puguin indicar quines són les seves preferències. "El que aconseguim és posar en contacte gent de països diferents que s'acaben coneixent. Al final és una manera de fer amics i poder trencar la barrera idiomàtica al mateix moment que visites racons i espais d'una ciutat que probablement mai hauries pensat anar si no arriba a ser per la informació del nadiu". Un servei integral Un dels objectius de Weyeboo, explica Pareta, és que acabi sent un sistema integral que permeti al viatger poder fer el viatge "el més fàcil i divertit possible". Per això, l'aplicació incorpora un apartat de serveis que permet que les empreses de la ciutat que s'està visitant es promocionin. El viatger pot consultar gratuïtament tota l'oferta que hi ha i, en cas que s'interessi per alguna, és aleshores quan l'empresa destina uns diners a l'aplicació. "El viatger i el nadiu no paguen res, l'objectiu és que portin una guia turística al mòbil", assenyala Pareta. Una aplicació per a tothom El creador de Weyeboo expliuca que actualment acaba de néixer i que s'han centrat en Girona i Barcelona. A partir dels nadius que es vagin incorporant esperen créixer "al ritme que la gent vulgui". "El potencial turístic que tenim aquí és molt important i això permetrà que molts viatgers que venen aquí es facin nadius a les seves ciutats. El que volem és que sigui una aplicació per a tothom", conclou Pareta.