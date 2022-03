Aquest matí ha tingut lloc la presentació de PMR TV, una nova proposta online de contingut audiovisual, que la Piscina Municipal de Roses acaba d’estrenar. Accessible a través de la web www.piscinaroses.cat, la nova plataforma ofereix classes virtuals, vídeos informatius sobre les activitats dirigides que duu a terme l’equipament perquè l’usuari pugui triar la que millor s'adapti a les seves necessitats, consells d'activitat física i salut, i un darrer apartat amb contingut general.

Amb aquesta nova plataforma, la Piscina de Roses fa un pas més en l’oferta d’activitats i serveis que posa a disposició dels seus abonats, incorporant un sistema còmode i adaptat a les diferents necessitats i públics, per poder continuar fent esport i cuidant la salut, també fora de l’equipament. En aquest sentit, Verònica Medina Flores, regidora d’Esports i presidenta de Piscina Municipal de Roses, declara que "amb aquesta nova eina, continuem ampliant la nostra oferta basada en el multiservei de qualitat per al foment de l’esport i de la salut i caminem cap als nous reptes que ens ofereixen les noves tecnologies, primant la seguretat i fent de la Piscina de Roses un equipament àgil, modern i d’avantguarda".

El director tècnic de Piscina de Roses, Joan Godo, ha presentat PMR TV, explicant que es divideix en 4 apartats: Virtuals PMR, PMR Activitats, Consells PMR i PMR en imatges, el primer dels quals és d’accés exclusiu per a persones abonades, mentre que els altres tres estan oberts al públic general.

VirtualsPMR presenta classes gravades des de la sala d’activitats de l’equipament pels monitors i monitores de les diferents disciplines (Strong, Zumba, TRX, Tono...), amb qualitat d'imatge i so. D’aquesta manera, en cas de no poder assistir algun dia a classe, si la persona es troba temporalment en quota de manteniment, o en dies festius o de tancament de l’equipament, es garanteix que usuaris i usuàries puguin continuar amb la seva activitat física.

"Actualment - ha assenyalat Joan Godo - la plataforma compta ja amb una seixantena de classes publicades, les quals seran actualitzades i ampliades periòdicament. El sistema d’accés a PMR TV és molt senzill i només requereix introduir les dades d’accés (usuaris i contrasenya) per poder gaudir d’aquest ampli ventall de sessions".

La plataforma ofereix, a més, diferents apartats que són oberts al públic general sense necessitat de registre previ, amb l’objectiu de posar informació i consells a l’abast de tothom. Es troba, per exemple, la secció denominada Consells PMR, on es troben les recomanacions sobre activitat física i salut que anirà creant de forma progressiva el personal d’activitats, i que també seran compartides via Instagram.

L’apartat PMR Activitats està format per càpsules audiovisuals informatives, curtes i molt clarificadores sobre cada tipus de sessió, amb les característiques principals, l’objectiu i agrupades per famílies (tipus d’entrenament). És un recurs ideal perquè cadascú pugui valorar les que més li convinguin.

Finalment, a PMR en imatges hi ha contingut general sobre la instal·lació i els serveis que ofereix l’equipament.