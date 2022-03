Després de la recent caiguda de Whatsapp, molts usuaris estan compaginant l’‘app’ de missatgeria instantània de Facebook amb d’altres, com Telegram, Signal o Line.

Però a més d’aquestes, existeix una aplicació desenvolupada a Espanya, WhatsApp Plus, que esuna versió de l’‘app’ original, una actualització no autoritzada de Facebook (l’empresa propietària de l’aplicació de missatgeria), que comparteix el disseny i les funcions de l’original, i fins i tot la supera: es pot ocultar l’opció ‘En línia’ i la d’«Escrivint», hi ha emoticones exclusives, es poden programar missatges de text i respondre de forma automàtica algú que t’ha escrit i amagar o ocultar la imatge que es té de perfil a persones que tenen el teu telèfon.

L’última actualització de Whatsapp Plus inclou a més altres opcions, com recuperar fotos esborrades d’un xat.

Arxiu en format APK

Per descarregar Whatsapp Plus, has de buscar l’aplicació a la web en un arxiu instal·lador en format APK, que és un arxiu executable, verificant l’URL per no descarregar cap programa que pugui danyar el teu equip. Quan el trobis, l’has d’eliminar, si el tens, el WhatsApp original. Llavors, instal·lar WhatsApp Plus i posteriorment, posar el número de telèfon mòbil.

Convé ressaltar que, com que el WhatsApp original ha de ser eliminat, si es desitgen conservar les converses has de fer una còpia de seguretat des dels ajustos i, posteriorment, reinstal·lar-lo a Whatsapp Plus.