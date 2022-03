La marca de tecnologia de consum Nothing, amb seu a Londres, ha confirmat avui el seu pla de presentar el phone (1), el seu primer smartphone amb la plataforma mòbil Snapdragon de Qualcomm, i que serà el segon dispositiu de la marca en el mercat, després de tenir ja a la venda un model d’auriculars sense fil. A més de la informació sobre el llançament del phone (1) durant aquest pròxim estiu, i del sistema operatiu Nothing OS, Carl Pei, CEO i cofundador de la marca, ha revelat una assignació de $10 milions per a una pròxima ronda d’inversió comunitària basada en accions amb la mateixa valoració que la seva recaptació de fons de Sèrie B codirigida per EQT Ventures i C Ventures. Aquesta acció segueix la primera ronda comunitària de la firma que va recaptar $1,5 milions, una xifra a la qual es va arribar en un temps a rècord de 54 segons el març de l’any passat. Els inversors que hi participin tindran accés a la comunitat privada de Nothing, a través de la qual obtindran beneficis i informació exclusiva sobre l’empresa. Les inscripcions per aconseguir accés anticipat ja estan obertes i la ronda d’inversió començarà el 5 d’abril.

«Després de recaptar 144 milions de dòlars, formar un equip de més de 300 persones i assegurar el recolzament de partners de confiança com Qualcomm Technologies, Inc., estem preparats perquè phone (1) marqui el començament d’un canvi en el mercat de smartphones», ha dit Carl Pei. «També obrirem una nova ronda d’inversió comunitària de $10 milions, perquè els nostres seguidors tinguin l’oportunitat de ser part del nostre recorregut, un viatge que ens posarà cara a cara davant els gegants de la indústria». Projecte Segons ha declarat la marca, Nothing OS es basa en un ecosistema obert i continu que connectarà i integrarà els productes de Nothing i els d’altres marques. El sistema integra les característiques d’Android pur. Ha sigut pensat per oferir una experiència ràpida, fluida i personal, amb una interfície coherent, el hardware s’integra amb el software a través de fonts, colors, elements gràfics i sons personalitzats. Una primera vista prèvia de Nothing OS estarà disponible a través d’un primer launcher que es podrà descarregar a partir de l’abril. La companyia ha anunciat que en els pròxims mesos es faran públics més detalls sobre el phone (1).