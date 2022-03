Primark ha decidit moure fitxa per no quedar-se enrere en el sector del ‘low cost’ i ha estrenat el servei ‘click and collect’, que consisteix a demanar ‘online’ i recollir la comanda en una botiga física.

Fins ara, la companyia britànica era l’únic gegant de la moda que havia evitat vendre en línia, ja que els seus baixos preus eren incompatibles amb els costos de transport i distribució que comporten les entregues a domicili. La decisió de Primark s’ha vist influïda, però, pel creixement imparable de gegants asiàtics com Aliexpress i, sobretot, Shein, la gran companyia xinesa que competeix amb preus de ganga, descomptes agressius i despeses d’enviament assequibles. Tot i que la venda 100% ‘online’ seguirà sense formar part de la companyia d’origen irlandès, la cadena espera poder frenar Shein amb el servei ‘click and collect’. Primark fa més de deu anys que s’expandeix per tot Europa i els Estats Units. De fet, Espanya va ser la primera destinació estrangera que l'empresa va provar i actualment és el segon mercat on té més nombre de botigues, després del Regne Unit. Entrega a domicili John Bason, director financer del grup propietari de Primark, Associated British Foods, ha declarat a ‘Reuters’: "Estem fent que la part digital avanci tant al Regne Unit com en la resta d’Europa. Això generarà vendes i guanys per a nosaltres". A part del ‘click and collect’, Primark afegirà un altre servei per millorar l’experiència ‘online’ del client: oferirà informació gairebé en temps real sobre la disponibilitat de productes a les botigues. Tot i així, la companyia britànica continua veient les botigues com el principal mitjà de creixement. S’espera que en els pròxims cinc anys la companyia passi de tenir 402 botigues a 530 als Estats Units, França, Itàlia i Espanya.