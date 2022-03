La plataforma de ‘streaming’ Netflix ha informat en un comunicat en la seva pàgina web que cobrarà un<strong> import addicional</strong> a aquells<strong> usuaris que comparteixin les credencials </strong>del seu compte amb persones que visquin fora de la llar.

Després de la recent pujada de tarifes de Netflix –una acció que ja ha denunciat l’organització de consumidors Facua– la plataforma es proposa ara acabar amb el que va començar fa un any: un sistema per evitar que es comparteixi el servei de forma massiva.

Aquest canvi s’aplicarà a tall de prova sense data límit a Xile i Costa Rica. Els membres de Netflix podran afegir fins a dos subcomptes de persones amb les quals no viuen, cada una amb el seu propi perfil, recomanacions personalitzades i el seu propi nom d’usuari i contrasenya independent. El sobrecost aproximat a Xile serà de 2.380 pesos xilens (uns 2,70 euros) i a Costa Rica rondarà els 2 euros per usuari extra.

Factures a mitges

Des de l’empresa asseguren que estudiaran la viabilitat d’aquesta nova estratègia en aquests països abans de realitzar canvis a nivell global, però no és una decisió que agafi per sorpresa. Des de l’any passat l’empresa ha començat a provar diferents idees per mirar de dissuadir els usuaris que comparteixin els comptes amb altres membres de la família i amics.

La mesura mira de posar fre a aquells perfils de persones que no paguen directament per la seva subscripció sinó que, la disfruten des d’un altre domicili diferent del que està vinculat el compte i paguen la factura a mitges amb el titular.

En el cas que la plataforma detecti que s’està mirant d’accedir a un compte des de fora de la llar, requerirà a l’usuari que introdueixi un codi de verificació per validar l’inici de sessió.

Això sí, els membres del pla bàsic, estàndard o del prèmium podran compartir la informació del seu perfil, la llista dels seus títols guardats o les recomanacions a un altre nou compte, però només a canvi de la subscripció addicional.

222 milions de subscriptors

Netflix compta amb 222 milions de subscriptors repartits entorn del món, però el nombre de nous usuaris i la corba de creixement s’ha moderat en els últims mesos, per la qual cosa l’empresa mira de trobar noves fórmules per obtenir beneficis.

Recentment, la plataforma també va apujar el preu dels seus serveis en països com els Estats Units o el Canadà. A Espanya ja ho va fer el mes d’octubre passat: es va incrementar un euro del Pla Estàndard i dos euros del Pla Prèmium.