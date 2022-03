Eufy, marca dedicada a la fabricació d’equips intel·ligents per a ús domèstic d’Anker Innovations, anuncia una nova generació de robots aspiradors posicionats en la gamma econòmica, la RoboVac G-20 sèries. Incorporen, malgrat tenir un preu accessible tecnologies com sistema de navegació Gyro, àmplia i estable connectivitat, i una potència de succió millorada mitjançant la tecnologia BoostIQTM.

Nivell de potència

L’equip aporta una potència de fins a 2500Pa de succió, cinc vegades més que en el RoboVac G10 d’anterior generació. Aquesta potència és autoajustable a cada tipus de terra mitjançant funcions intel·ligents que la fan augmentar a l’arribar una alfombra on la brutícia tendeix a acumular-se més. Destacar que funciona amb un baix nivell de soroll: 55 dB, equivalents als d’un microones tradicional

La versió RoboVac G-20 Hybrid afegeix un sistema de fregall humit que aspira i frega la casa en una única passada, i deixa el terra sec.

Tecnologies aplicades i disseny

La sèrie utilitza un sistema de navegació dinàmica intel·ligent potenciat per giroscopi que crea una trajectòria de neteja especifica per a cada habitació de la casa, i aconsegueix òptima cobertura dels racons. L’algoritme divideix la casa en zones de neteja de 4 m x 4 m i les repassa una a una amb un patró de neteja concret.

Compten amb 13 sensors integrats, per evitar les caigudes i col·lisions, prevenir llocs on quedar-se atrapat i tornar a la base de càrrega de manera autònoma quan ho necessita. Si està enmig de la neteja, després pot reprendre-la on ho va deixar.

Els models presenten un disseny rodó de 72,5 mm d’alt, que llisca amb facilitat per sota de zones de difícil accés com els sofàs, els llits o els armaris, i recull la brutícia que es veu i la que no.

Els RoboVac G-20 inclouen connexió Wi-Fi i compatibilitat amb els principals assistents de veu. Amb l’app de EufyHome es pot controlar la neteja o programar el robot des de qualsevol lloc, i des de casa simplement demanar-li a Alexa o Google Assistant que comenci a netejar. Avisarà de quan ha acabat la neteja o si es troba amb algun problema en el camí.

Preu

Els models que integren la sèrie ja es poden comprar en el nostre mercat. RoboVac G-20 Hybrid per 299,99 € i RoboVac G-20 per 259,99 €.