El magnat nord-americà <strong>Bill Gates</strong>, conegut per ser el fundador de l’empresa de ‘software’ <strong>Microsoft</strong>, ja ha començat a invertir en la tecnologia que ell considera successora dels telèfons mòbils. El projecte consisteix en una mena de tatuatges electrònics desenvolupats per l’empresa nord-americana Chaotic Moon Studios.

Tinta i biotecnologia

La tecnologia que està desenvolupant aquesta empresa des del 2015 utilitza uns tatuatges que, amb l’ajuda de la biotecnologia, són capaços de mesurar valors mèdics de la persona que els porta. De moment s’està treballant per ampliar el ventall de possibilitats que pot oferir aquest projecte i Bill Gates hi està involucrat directament com a inversor principal.

Els coneguts com a ‘Tech Tats’ incorporen microprocessadors sobre el cos per controlar les constants vitals i prevenir possibles malalties. Al seu torn, la tinta temporal serveix com a conductora de l’electricitat i, per tant, és capaç d’enviar i rebre la informació que recullen els sensors.

«Aquest tatuatge te’l podries posar al cos una vegada a l’any i podria monitoritzar el que faria el metge en una revisió i ho enviaria al teu doctor», avança l’integrant de Chaotic Moon, Eric Schneider, en un vídeo de YouTube.

Substitut dels ‘smartphones’

Les prestacions dels ‘Tech Tats’ són similars a les que ofereixen els rellotges intel·ligents, tot i que en aquest cas estarien integrats dins la nostra pell. No obstant, Bill Gates confia que aquesta tecnologia avanci fins a ser capaç d’enviar missatges, fer trucades o consultar els comptes bancaris i la ubicació.

Tot i que el fundador de Microsoft està invertint perquè Chaotic Moon disposi dels recursos necessaris per al desenvolupament i extensió de l’ús d’aquesta tecnologia, no s’espera que la consolidació del projecte sigui immediata, sinó a llarg termini.