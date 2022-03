Si ets usuari habitual de les xarxes socials, probablement hauràs patit en diverses ocasions l'alt consum de dades que l'ús de les plataformes genera.

En l'era en què els vídeos i les imatges en alta definició són els grans protagonistes del consum digital, alguns contractes de telefonia amb limitació de dades perjudiquen els seus usuaris, que arriben als últims dies del termini amb el consum superat.

Per això, les diferents xarxes socials han incorporat mecanismes per reduir el consum de dades i que, fins a cert punt, aquest no suposi una càrrega de cara als usuaris.

Una de les plataformes que més ha avançat en aquest sentit és Twitter, incorporant una sèrie d'opcions que permeten estalviar dades limitant certes capacitats de l'experiència de l'usuari.

Si vols activar l'Estalviador de dades de la xarxa social de 'microblogging' has de seguir les següents passes:

Prem sobre la teva foto de perfil , que apareix a la part superior esquerra de la pantalla de l'aplicació mòbil

, que apareix a la part superior esquerra de la pantalla de l'aplicació mòbil Baixa entre les opcions fins a trobar el menú ' Configuració i privacitat '

' Dins d'aquest menú, prem ' Accessibilitat, visualització i llengües '

' Seleccions ' Ús de les dades ', l'última opció del menú

', l'última opció del menú Per últim, selecciona l'opció 'Estalviador de dades'

A més, Twitter permet configurar les descàrregues d'imatges i vídeos d'alta qualitat (fins a 4K), únicament quan el dispositiu estigui connectat a la xarxa WiFi, o fins i tot restringir per complet aquesta capacitat.