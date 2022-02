Wordle, el joc de formar paraules que s’ha convertit en el passatemps de moda, passarà a formar part del conglomerat multimèdia de ‘The New York Times’. El diari novaiorquès va fer pública aquest dilluns l’adquisició, que es va concretar en una xifra de «set xifres pel cap baix», segons explica.

Wordle, creat per un enginyer nord-americà per a la seva companya durant la pandèmia, consisteix a endevinar una paraula formada per cinc lletres que en anar-les col·locant al taulell de joc s'obtenen pistes. Pot ser que aparegui al lloc correcte (llavors es veu en verd), que hi sigui però en una altra posició (groc) o que no hi sigui (gris). Hi ha una possible solució, i una única paraula cada dia.

El joc va aparèixer l’octubre passat i ja hi juguen milions de persones. Un altre joc similar és el Paraulògic en català.

Wordle, que fins ara funcionava en una web sense publicitat, ha sigut traduït a diverses llengües, entre elles el català. Cal veure com entren aquestes traduccions en la transacció de venda dels drets.

‘The New York Times’ ha anunciat que l’inclourà en la seva oferta de passatemps en parla anglesa, una de les més famoses de la premsa mundial.