Fa un any i mig que la Comissió Europea va proposar actualitzar la directiva europea sobre equips radioelèctrics amb l'objectiu d'imposar un carregador universal únic que sigui vàlid per a tots els dispositius electrònics portàtils i evitar així el malbaratament anual que genera 11.000 milions de tones de rebutjos d'aquest tipus que acaben a les escombraries. Aquest dimecres els ambaixadors dels Vint-i-set han aconseguit tancar una posició comuna sobre un mandat que permetrà a la presidència semestral de la UE, que ocupa França, llançar la negociació interinstitucional final amb el Parlament Europeu.

La proposta legislativa té per objectiu harmonitzar el port d'entrada de manera que l'USB-C, utilitzat a tots els telèfons que utilitzen el sistema Android, es converteixi en l'entrada estàndard per a tots els aparells, des de telèfons intel·ligents fins a càmeres digitals, auriculars, altaveus portàtils o consoles de videojocs. D'aquesta manera, tots podran recarregar-se utilitzant el mateix carregador i no serà necessari comprar-ne un de nou quan es compri un nou aparell, cosa que augmentarà la comoditat dels consumidors, segons el Consell.

La nova legislació també permetrà dissociar la venda de carregadors de la venda de dispositius electrònics, cosa que farà que en la compra d'un nou dispositiu no hi hagi necessàriament inclosa la d'un nou carregador. Això, segons explica la UE, permetrà reduir els residus electrònics vinculats a la producció, el transport i l'eliminació de carregadors. Per millorar la informació al consumidor, el Consell ha afegit un annex a la proposta que conté un pictograma que indica si amb el dispositiu s'ofereix un dispositiu de càrrega, així com una etiqueta que explicita les especificacions de càrrega.

Llarga batalla

La idea d'utilitzar un únic carregador per a tots els aparells no és nova. Feia més d'una dècada que era damunt la taula fins que la Comissió Europea va decidir legislar l'any passat després de constatar que, tot i que el nombre de carregadors s'havia reduït de 30 a 3, els avenços i compromisos de la indústria eren insuficients. «Els acords voluntaris entre els agents del sector només han tingut èxit fins a cert punt. Tot i que han permès passar de 30 connectors diferents a 3, no han aportat una solució de carregador únic» i «actualment no hi ha compromisos voluntaris ni requisits vinculants sobre carregadors o interfícies de càrrega comuns per a telèfons mòbils o altres dispositius portàtils similars», alerta el ponent de l'informe de l'Eurocambra, el socialista maltès Alex Agius.

Precisament, un estudi presentat el juny de l'any passat apuntava que el 44% dels telèfons mòbils venuts el 2019 a la UE tenien connector USB-C davant el 38%, amb USB Micro-B, i el 18%, d'Apple. Segons aquesta mateixa anàlisi, sense cap intervenció reguladora, els connectors USB-C no substituirien els B fins al 2026 mentre que la quota de l'entrada d'Apple, que considera que la proposta congelarà la innovació i obligarà els consumidors a adquirir adaptadors, es mantindria igual.

Amb el mandat de negociació aprovat, serà la presidència de la UE, que ostenta França fins a finals de juny, la responsable de negociar amb el Parlament Europeu un pacte que russel·les aspira que sigui d'aplicació a partir del 2024. El ponent de l'Eurocambra considera que la proposta hauria d'anar més enllà dels aparells petits i cobrir també altres categories o classes d'equips radioelèctrics portàtils de petita i mitjana mida. A més, defensa la introducció de requisits mínims per a la càrrega sense fil, garantir la desagregació efectiva de les vendes de carregadors, millorar la informació al consumidor, millorar l'harmonització de la tecnologia de càrrega ràpida, reforçar les disposicions de vigilància del mercat i escurçar el període previ a l'entrada en vigor dels requisits.