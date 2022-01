La presència de les xarxes socials en les nostres vides és aclaparadora. Tot el que existeix està a les xarxes, i, si no, no té cap rellevància social. Les xarxes més visuals, com són Instagram amb les fotografies i TikTok amb els vídeos, acumulen milers de posts cada dia. Les persones creen aquests posts, protagonitzats per elles mateixes, per llocs, objectes, establiments, etc. Tot el que es penja a les xarxes socials es pot convertir en viral en escassos minuts, des del restaurant més petit del teu barri o l’amagatall secret on es poden admirar unes vistes meravelloses del mar. I és que la millor guia de viatges ja no es busca en una oficina de turisme, sinó a les xarxes socials. A través d’una ullada ràpida, es poden trobar un bon grapat de llocs especials que visitar arreu del món. Com poden ser alguns dels més especials indrets de l’Alt Empordà, segons els usuaris d’Instagram i TikTok.

L’Empordà a xarxes socials El municipi de l’Alt Empordà amb una presència més important a xarxes és Cadaqués, que acumula a Instagram més de 423 K (mil) de posts a través del hashtag #cadaques i 506 K amb la ubicació. A TikTok també és líder amb un total de 2.6 M (milions) de visualitzacions en vídeos sobre aquest municipi. En quasi tots els posts en què es recomanen els millors llocs de Catalunya per visitar, hi apareix Cadaqués, com un dels municipis costaners amb més encant de tot el territori català. Que a l’estiu de 2021 va créixer un 212,56% en el nombre de turistes que la van visitar, segons dades de l’Institut Nacional d’estadística. La capital de la comarca acumula 374 K de posts a Instagram a través del hashtag #figueres, amb el principal reclam del Museu Dalí amb més de 133 K posts a Instagram a través del hashtag la ubicació. Inclús, el compte oficial del museu @museudali, que està verificada, té més de 33.2 K de seguidors. A TikTok, la presència del municipi de Figueres es veu diluïda a través del hashtag #figueres, a causa de les pròximes eleccions presidencials a Costa Rica en què es presenta el líder del partit Liberación Nacional amb el mateix cognom. Per tant, les 12,8 M de visualitzacions de vídeos a TikTok a través del hashtag #figueres no pertanyen principalment al municipi empordanès. El Museu Dalí té una menor presència a TikTok que a Instagram, amb un total de 22.5 K de visualitzacions amb el hashtag #museodali, que en la versió catalana, #museudali, no ha triomfat, arribant només a les 1.000 visualitzacions. En tercera posició, s'hi troba cap de Creus, un dels punts més turístics de la comarca. A Instagram, acumula més de 187 K de posts a través del hashtag i més de 81.4 K amb la ubicació. Les xifres són bastant més altes a TikTok, amb un total de 694.3 K de visualitzacions dels vídeos amb el hashtag #capdecreus. També hi trobem altres municipis com l'Escala amb més de 158 K de posts a Instagram amb hashtag, Roses més de 92.3 K amb #aroses, Port de la Selva acumula més de 71.6 K de posts, seguit de Llança i Portbou amb més de 41 K de posts cada una. Visit Roses puja a la sisena destinació turística catalana més seguida a Instagram Peralada i Sant Pere Pescador també són alguns dels municipis més presents amb un total de 32.8 K i 32.5 K de posts respectivament. Vilafant i la Jonquera són dels últims més presents a xarxes, que tenen aproximadament 11 K de posts cadascun. Pel que fa a la presència general de la comarca empordanesa, el hashtag #altemporda acumula més de 217 K de posts a Instagram i més de mig milió de visualitzacions a TikTok. Un altre hashtag creat pels usuaris és #queboniceslemporda amb uns 189 K de posts a Instagram, però que a TikTok no ha acabat de triomfar. Els municipis i racons d'aquesta comarca estan presents a les xarxes socials i al cor de milers d'empordanesos.