L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses ha finalitzat l’any 2021 amb 17.400 seguidors en el seu perfil Visit Roses d'Instagram (@visitroses), escalant així una posició respecte a l’any passat i convertint-se en la sisena destinació turística de Catalunya amb més número de seguidors. Per davant en el rànquing es troben Visit Barcelona, L’Ametlla de Mar, Tarragona, Girona i Visit Salou.

A més d’aquest canal, Turisme de Roses també manté actius comptes a Facebook, Twitter, Youtube i Tik Tok. La plataforma Instagram, però, amb una essència primordialment visual basada en la publicació de fotografies, és la que més públic atrau en el cas de destinacions turístiques, ja que permet mostrar tots aquells paisatges, patrimoni, racons i punts d’interès de pobles i ciutats.

Els perfils de Visit Roses s’han mantingut plenament actius en les diferents plataformes des de l’inici de la pandèmia. L’adveniment de la crisi sanitària i la menor possibilitat de participar a fires i salons turístics o de realitzar altres activitats promocionals presencials, han motivat que els esforços se centressin en la intensificació de les campanyes turístiques realitzades a mitjans de comunicació de tot l’estat, d’una banda, així com en la difusió a través de les xarxes socials per fidelitzar els seus seguidors i incrementar-ne el nombre.

Turisme de Roses es manté en contacte constant amb la seva comunitat de seguidors, integrada tant per vilatans, establiments i serveis de la població, com per persones que tenen una segona residència a Roses, visitants i turistes. Els perfils de Visit Roses de les diferents xarxes socials s’actualitzen diàriament amb la publicació de fotografies, agenda d’activitats, curiositats del municipi, cultura i tota aquella informació que mostri les àmplies possibilitats que ofereix la població per ser visitada.

Els 15 perfils turístics catalana més seguits a Instagram són:

1- Barcelona 395K

2- L'Ametlla de Mar 39.200

3- Tarragona 34.600

4- Girona 27.700

5- Salou 18.900

6- Roses 17.400

7- Palafrugell 17.200

8- Lleida 14.800

9- Vall de Boí 13.200

10- La Ràpita 12.700

11- Begur 12.700

12- Deltebre 12.100

13- Montblanc 11.800

14- Sitges 11.200

15- Cadaqués 11.000