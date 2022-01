La pandèmia ha modificat molts dels nostres hàbits i les noves tecnologies estan avui dia més presents que mai en el nostre dia a dia. Fer tràmits a través d'Internet amb l'administració s'ha convertit en una odissea per a aquelles persones que tenen menys pràctica amb les plataformes digitals. El Punt Òmnia Bon Pastor de Figueres ha posat en marxa un nou servei per fer tràmits en línia i/o demanar cites prèvies. El Punt Òmnia ofereix ara aquesta nova prestació a la qual es pot accedir a través de missatge escrit o de veu per WhatsApp al 690 33 08 79 o bé de forma presencial els dimarts, de les nou del matí a les dues de la tarda.