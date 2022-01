La revista 'Forbes' ha fet pública la llista de les estrelles de TikTok que més fortuna han acumulat durant el 2021. Els guanys d'aquests 'tiktokers' (tots ells menors de 25 anys) han augmentat gràcies a la seva intervenció en pel·lícules, TV, anuncis de roba, actuacions en directe... Les estrelles de la xarxa social, encapçalats per les germanes Charli i Dixie D'Amelio, van guanyar col·lectivament 55,5 milions de dòlars el 2021, un 200% més que el 2020. Poden cobrar fins a mig milió de dòlars per una sola publicació, tot i que generalment guanyen una mitjana d'entre 100.000 i 250.000 dòlars per publicació. Aquests són els 'tiktokers' que més han guanyat l'últim any:

Charli D'Amelio 17,5 milions de dòlars. 133 milions de seguidors Té el nombre més elevat de seguidors de l'aplicació. Ha subscrit patrocinis amb empreses de publicitat, de cosmètics i amb Dunkin' Donuts, i molt més… Als adolescents sembla agradar-los el material. Protagonitza diversos programes de TV amb la seva germana Dixie. Dixie D'Amelio 10 milions de dòlars. 57 milions de seguidors Germana gran de Charli. Intenta forjar la seva carrera com a cantant pop i ha aconseguit el lloc 25è en la llista de pop nord-americà de Billboard. Ha donat als seus fans accés no només a la seva vida familiar, sinó també a la seva vida amorosa amb Noah Beck, una altra estrella de TikTok. Addison Rae 8,5 milions de dòlars. 86 milions de seguidors Ha destacat la seva col·laboració amb Netflix. Va tenir un paper principal a la pel·lícula 'He's all that'. Netflix ha anunciat un acord amb Rae per a diverses pel·lícules més. Té un lucratiu patrocini amb American Eagle, un dels principals competidors de Hollister, l'empresa que dona suport a les D'Amelio. I té la seva línia de maquillatge: Item Beauty. Bella Poarch 5 milions de dòlars. 87 milions de seguidors És la tercera persona amb més seguidors a l'aplicació. Nascuda a les Filipines i després criada a Texas, va servir a la Marina dels EUA com a mecànic d'helicòpters. L'any passat va publicar anuncis per a Google, Prada i Tinder. També vol entrar en la música. Josh Richards 5 milions de dòlars. 26 milions de seguidors Malgrat els seus estrambòtics numerets de gresca ha aconseguit acords de patrocini d'Amazon, CashApp i d'altres. Té una marca de begudes energètiques, Ani, i una empresa de capital de risc, Animal Capital. Ha invertit en un laboratori d'enginyeria genètica que té per objectiu 'ressuscitar' mamuts. Kris Collins 4,75 milions de dòlars. 42 milions de seguidors És un altre exemple de la rapidesa amb què algú pot aconseguir fama i diners amb TikTok. Abans de la pandèmia, Collins era perruquera a Vancouver. Amb la covid fent difícil la feina, es va descarregar TikTok i des d'aleshores ha creat una cosa semblant a un programa de comèdia. Ella interpreta diversos personatges recurrents, molts d'ells basats en membres de la família, incloent-hi la seva mare immigrant. A YouTube té 4,5 milions de subscriptors. El seu humor ha cridat l'atenció de Hershey, Lionsgate i Pantene. Avanni Gregg A Califòrnia, va ser una de les integrants originals de Hype House, el col·lectiu d'influencers que van marcar amb la seva formació, el desembre del 2019, el començament de l'ascens de TikTok en la cultura pop. L'editor Simon & Schuster li ha encarregat una autobiografia. El llibre, que va sortir a la llum el febrer de l'any passat, es titula Backstory: My life so far.