L’any 2022 ha començat amb un nou joc viral amb format de mots encreuats que ha arribat a xarxes socials com Twitter i Facebook.

Es tracta de Wordle, un joc que consisteix a deduir les cinc lletres d’una paraula sense pistes. Després d’un primer intent, el programa avisa amb colors diferents si una de les lletres triades no està en la paraula.

D’aquesta manera, apareixeran els quadrats en color gris si les lletres que s’han triat no formen part de la paraula proposada; groc si s’hi troben, però en una posició diferent; i verd si les lletres s’han col·locat al lloc que els correspon.

L’usuari té un total de sis intents per endevinar la paraula i, una vegada s’hagi resolt, no tindrà l’opció de tornar a jugar fins que no hagin passat 24 hores.

A diferència de jocs similars, Wordle no presenta aplicació pròpia per a Android o iOS, sinó que per accedir és necessari fer-ho a través d’una pàgina web. Aquesta, a més, no té publicitat i els seus resultats es poden compartir en xarxes socials com Twitter o Facebook, motiu pel qual s’ha convertit en un joc viral.

Passatemps de pandèmia

Aquest joc neix d’una idea de Josh Wardle, un enginyer de software que va crear Wordle (el títol del qual neix d’un joc de paraules del seu propi cognom) per amenitzar els dies de confinament durant la pandèmia.

Segons ha explicat aquest en una entrevista per a The New York Times, va passar de ser un joc que va compartir amb els seus familiars a través de WhatsApp a tenir prop de 90 jugadors el mes de novembre del 2021.

El primer diumenge d’aquest any, aquest joc similar a Mastermind ja comptava amb 300.000 persones, un passatemps que suma nous adeptes diàriament i s’ha convertit en el joc viral de paraules del moment a les xarxes, juntament amb el projecte català Paraulògic.