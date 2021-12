Vilabertran i Llers són dos dels municipis de l’Alt Empordà que darrerament han decidit apropar l’ajuntament als seus ciutadans a través d’un canal de comunicació de WhatsApp. En el cas de Llers, s’ha fet una campanya per animar els veïns i les veïnes a registrar-se al número 678 770 791 d’aquesta plataforma digital, per tal que puguin rebre al mòbil comunicacions municipals sobre incidències i informacions d’interès del poble. «No es tracta d’un grup de WhatsApp, és a dir, en aquest canal no s’hi faran converses, només rebreu un missatge amb la incidència o la informació corresponent», ha indicat l’Ajuntament de Llers.

Un model similar ha elegit l’Ajuntament de Vilabertran per fer arribar les comunicacions municipals als veïns i les veïnes del poble. En aquest cas, el canal s’ha denominat WhatsApp-Grup de difusió Vilabertran informa i les persones que s’hi vulguin registrar ho han de fer a través del web de l’Ajuntament www.vilabertran.cat, on trobaran un enllaç que els facilita la gestió. Amb aquest sistema, els consistoris pretenen mantenir una comunicació més propera, senzilla i efectiva amb la ciutadania.