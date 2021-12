Cada dia són més comunes les estafes a través de les xarxes socials. I també la seva sofisticació. Els experts en ciberdelictes detecten un grau de sofisticació més gran en les notícies falses que circulen a través de WhatsApp per fer picar els usuaris i buidar els seus comptes. Fa uns dies, la policia alertava d’una estafa que corria com la pólvora per l’aplicació de missatgeria instantània i que implicava Bizum.

En aquesta ocasió és l’Oficina de Seguretat de l’Internauta que posa l’avís en una campanya de correus electrònics en què se suplanta la identitat de WhatsApp. Simula una còpia de seguretat de les converses en l’aplicació i l’històric de trucades. El missatge inclou un enllaç que descarrega un virus en el dispositiu. Perquè el dispositiu s’infecti, l’usuari ha de rebre el correu, punxar l’enllaç i executar l’arxiu que es descarrega. L’Oficina de Seguretat de l’Internauta ha avisat que en els últims dies s’ha detectat una campanya de correus electrònics en què se suplanta la identitat de WhatsApp. Un troià En el missatge s’inclou un enllaç que descarrega un troià en el dispositiu. El correu simula ser una còpia de seguretat de les converses de WhatsApp i l’històric de trucades i s’insta l’usuari a prémer sobre l’enllaç per descarregar-lo. L’Oficina de Seguretat de l’Internauta assegura que si l’usuari ha rebut el correu però no ha executat l’arxiu descarregat possiblement el seu dispositiu no s’haurà infectat. «L’únic que has de fer és eliminar l’arxiu que trobaràs a la carpeta de descàrregues. També hauràs d’enviar a la paperera el correu que has rebut», apunta.