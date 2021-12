El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha assegurat que el ciberatac als sistemes d'informació de la Generalitat ha estat "d'última generació i el més potent d'enguany a Catalunya".

"És evident que no està fet per quatre aficionats, tant pels coneixements com pels recursos econòmics. No és barat aquest ciberatac i deu haver estat contractat al dark web", ha comentat Puigneró aquest dissabte als micròfons de RAC1.

No obstant això, el vicepresident no ha volgut especular sobre l'autoria i ha assegurat que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ho investigarà "en els propers dies". En paral·lel, Puigneró ha volgut posar en valor com l'assalt informàtic es va poder controlar "en només tres hores".