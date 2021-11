Aquest dimarts s'ha presentat el Mobile Phone Museum, el museu virtual més gran de telèfons mòbils a dia d'avui. Té un catàleg que supera els 2.000 models de més de 200 marques diferents.

S'ha inaugurat oficialment en una exposició en el barri londinenc del Soho i amb el patrocini de Vodafone, aquest museu virtual inclou imatges en alta resolució de dispositius descatalogats, així com les seves especificacions tècniques i informació addicional sobre els seus dissenys, desenvolupaments i llançaments.

Aquest museu neix amb el propòsit de "celebrar la història dels mòbils" i té l'objectiu "d'educar a la propera generació de professionals de la indústria de les telecomunicacions que donaran forma als telèfons del futur", ha explicat el seu creador.

Tal com es pot veure a la seva pàgina web, compta amb col·leccions com "els més venuts", entre els quals es troben l'icònic Nokia 3310 i el Motorola Razr V3 ;"Japó", que són els que han estat més populars al país nipó, com el KDDI A1403K o el Vodafone 602T.

Entre els catàlegs més curiosos destaquen "Els més lletjos", on es troben el Nokia 7600 o el Samsung S5150 Diva, així com "Els telèfons de James Bond"(Sony Ericsson M600 o Sony Ericsson W707) i "Els primers" dispositius mòbils.

En aquest apartat s'inclouen alguns dels terminals més curiosos del museu, com el Virgin Mobile Langosta 700TV, anunciat al 2006 per l'actriu Pamela Anderson, que permetia escoltar la ràdio i veure la televisió, així com els Motorola Internacional 3200 i Dynatac 8000X, els famosos "maons" amb antena incorporada.

El Mobile Phone Museum és possible gràcies a les aportacions d'usuaris anònims que han volgut col·laborar en aquest projecte, concebut per Ben Wood el 2004. El 2019 s'hi va unir un col·leccionista de telèfons mòbils, Matt Chatterley, i van treballar junts per crear aquesta entitat sense ànim de lucre.