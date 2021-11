En els últims anys ens hem anat acostumant al ritme frenètic de les dates finals de novembre en què els comerços abaixen els preus de molts dels seus productes i que es presenten com una gran oportunitat per avançar les compres de Nadal. Així, moltes persones arrien al desembre amb gran part dels regals comprats i altres, en canvi, utilitzen aquestes ofertes per donar-se un caprici.

Estem parlant d'esdeveniments com el Black Friday o el Cyber Monday. Encara que el primer té un major èxit a Espanya, amb el pas dels anys el segon està guanyant cada cop més protagonisme. I és que, en ser solament uns dies després, es presenta com una bona oportunitat per adquirir allò que no es va trobar al Black Friday.

Amb la popularització i l'èxit del Black Friday als Estats Units, els comerços a internet van voler tenir també el seu propi dia especial i el 2005 van començar a sumar-se a l'onada creada pel divendres negre. En aquella època en què el món virtual no estava desenvolupat, va sorgir un esdeveniment que buscava fomentar aquelles compres a través d'internet i que es va celebrar al següent dilluns al Black Friday.

Malgrat que en un origen tan sols els comerços electrònics celebraven el Cyber Monday, després els establiments físics també es van sumar per donar una segona oportunitat als consumidors després del divendres negre.

Encara que també és una bona opció per estalviar una mica de diners en les nostres compres, s'ha de tenir en compte que és possible que en el Cyber Monday sigui més complicat trobar el producte que desitgem, perquè s'ha pogut esgotar al Black Friday.

Quan és el Cyber Monday 2021?

El Cyber Monday 2021 es convertirà aquest 2021 en una nova 'última oportunitat' per aquelles persones que vulguin aprofitar descomptes de cara a la campanya nadalenca. Aquest any, les botigues electròniques i moltes físiques celebraran l'esdeveniment concretament el pròxim dilluns 29 de novembre, tres dies després del 'divendres negre'.