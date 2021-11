L'emergent xarxa social que va créixer tant durant la quarantena, TikTok, també remunera els continguts creats per perfils de més de deu mil seguidors, majors d'edat i amb almenys 100.000 visualitzacions de vídeos en els últims 30 dies. Però... quant es pot arribar a guanyar a TikTok?

Guanys per vídeo

TikTok no especifica enlloc quant en paga exactament per vídeo. Però han sigut molts usuaris els que han comentat que es guanya entre 2 i 3 cèntims per cada mil visualitzacions. Llavors, per poder guanyar fins a 30 euros, necessitaríem un vídeo que tingui més d'un milió de visualitzacions. Però la clau d'aquesta xarxa social és que en qualsevol moment un vídeo pot aparèixer a la secció 'Per a Tu' i ser viral en qüestió de segons. L'algoritme de TikTok no té en compte quants seguidors té el compte o quants 'likes' o comentaris té l'últim vídeo del mateix compte per ensenyar el vídeo a no seguidors.

Patrocinis i transmissions en directe

Els usuaris de més de mil seguidors tenen l'opció de realitzar un directe en viu per interactuar amb els seguidors. Aquests són els que poden fer-te 'regals virtuals' equivalents a diners reals. Així, per cada 6.607 monedes s'aconsegueixen fins a 109,99 euros. Però una altra manera de guanyar diners a TikTok és creant contingut per a altres marques i promocionar productes –o serveis. Compartir el producte en el contingut del vídeo i rebre ingressos per això.

La reina de TikTok

La 'tiktoker' amb més seguidors, Charlie d'Amelio, amb tan sols 17 anys ja té més de 128,5 milions de seguidors. Així, molts dels seus vídeos han superat els 25 milions de visualitzacions, que si fem el càlcul ràpid, significarien uns 750 euros per vídeo amb aquestes visualitzacions –sense comptar els guanys pels patrocinis d'altres marques. La revista nord-americana Forbes va revelar que la 'tiktoker' guanya amb els seus vídeos –amb patrocinis inclosos– aproximadament 4 milions de dòlars a l'any –gairebé 3,5 milions d'euros.