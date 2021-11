L’Ajuntament de l’Escala va convocar a les empreses de telefonia mòbil el passat mes de setembre per posar fil a l’agulla i solucionar definitivament els problemes de cobertura de telefonia mòbil a gran part del municipi, sobretot en temporada d’estiu, quan les línies estan saturades. «Necessitem unes setmanes per fer alguns contactes més», explica l’alcalde escalenc, Víctor Puga.

Aquest és un problema que dura des de fa molts anys i que, ara mateix, representa un inconvenient important per als visitants, que no poden ni trucar ni fer servir les xarxes socials des dels dispositius mòbils. El problema afecta també, per exemple, els comerciants, que no poden cobrar amb datàfon en no tenir cobertura. Abans de finals d’any, s’ha de tenir clara la solució. Des del consistori es vol ordenar el parc d’antenes i es té clar que la tecnologia ofereix, ara mateix, prou possibilitats per resoldre el problema, per exemple amb el que es coneix com microantenes.

Ho explicava l’alcalde, dies enrere, en unes declaracions a Canal 10 quan comentava també com els serveis es posen al límit durant l’estiu. «L’Escala està preparada per atendre l’allau de visitants de cada estiu, on es passa dels 10.000 als 70 o 80.000 habitants. Aquest estiu –afegeix Puga–, però, els serveis municipals han patit i arribat al límit, i és que cada vegada són més les famílies que opten per arribar i marxar el mateix dia, uns visitants no controlats que alteren les previsions». Des de l’ajuntament, es posarà en marxa una aplicació que mitjançant estadístiques de telèfons mòbils oferirà una millor aproximació a les dades reals.

En l’etapa a l’alcaldia del convergent Josep Maria Guinart, als anys noranta del segle passat, l’Ajuntament de l’Escala va proposar la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil en alguns carrers de la vila, però els veïns d’aleshores van protestar enèrgicament per aquest fet, ja que hi veien problemàtiques de salut. Actualment, però, diversos col·lectius es mostren partidaris del contrari, i exigeixen més antenes per comunicar-se millor.

Comerciants: «Els anys passen i no hi ha mai una solució»

El president de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (UBET) de l’Escala, Dani Espinal, qualifica això de «problema endèmic que arrosseguem des de fa moltíssims anys». Actualment, els comerciants de la vila costanera ho fan tot via mòbil i, per a Espinal, «és una deficiència molt gran com a poble i queda com del Tercer Món que vinguin a estiuejar aquí i no hi hagi cobertura per fer trucades». Els comerciants escalencs han de tenir obligatòriament a les seves botigues una línia fixa de telèfon per poder fer anar els datàfons. «Amb una cobertura normal, tindríem més estalvi», confessa Dani Espinal, el qual manifesta que «van passant els anys i no trobem una solució a aquest problema. Nosaltres –afegeix– esperem una solució com més aviat millor». L’UBET aplega una bona part dels comerciants de què disposa el municipi escalenc.