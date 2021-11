Daniel Lloret, psicòleg i investigador en la Universitat Miguel Hernández d'Alacant, ha advertit que segons s'ha vist en les seves recerques i molt en línia amb les dades emeses el 2015 des de la Direcció General de l'Ordenació del Joc (DOGJ), es calcula que un 5% dels adolescents estan manifestant algun problema.

El document del DOGJ revela que un 30% dels adolescents ha jugat alguna vegada en els últims 12 mesos, un 5% informa sobre problemes relacionats amb el joc i entre 1-1,5% reporta problemes greus.

"No em refereixo a addicció com a tal sinó a problemes econòmics, de relació amb amistats o amb la família, desatenció cap als estudis o altres obligacions etc.", ha comentat amb motiu del llançament d'un vídeo informatiu per part de la societat científica Socidrogalcohol i el Col·legi de Metges d'Alacant (COMA), amb motiu del Dia Sense Jocs d'Atzar, que se celebra el 29 d'octubre.

Aquest vídeo forma part de la campanya d'efemèrides sanitàries que està duent a terme el Consell Científic del COMA per informar i ajudar la població a adoptar i mantenir pràctiques i estils de vida saludables.

El trastorn de la conducta addictiva es caracteritza per una falta de control que acaba per tenir conseqüències físiques, psicològiques i socials. La ludopatia genera problemes econòmics, d'autoestima, de salut mental, problemes familiars, etc.

Així ho explica Bartolomé Pérez, metge en conductes addictives en la Unitat de Conductes Addictives d'Alacant, que afegeix que reconèixer el problema és complicat per l'estigma social i l'autoestigma dels propis pacients: "Costa acceptar que no parlem de vicis sinó de malalties. Amb el joc estem tenint la mateixa permissivitat i la mateixa hipocresia que hem tingut amb l'alcohol i el tabac".