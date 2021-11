Un català ha impulsat una aplicació per recordar el difunts, principalment els morts en accidents de trànsit. L'impulsor és Miquel Casadevall, que explica a l'ACN que la idea va sorgir arran de veure els punts a la carretera on s'han produït víctimes mortals, on es dipositen flors que acaben quedant pansides molt ràpid, i amb l'objectiu que les persones "no quedin oblidades". Per això, ha ideat una aplicació que permet als usuaris registrats situar en un mapa el lloc on van morir els seus éssers estimats i fer ofrenes virtuals. L'eina permet no només localitzar el punt de la mort sinó també pujar informació sobre els difunts, afegir-hi imatges, biografia i àudio. La resta de persones es poden registrar i fer ofrenes virtuals.

L'aplicació està pensada tant per als familiars o amics dels difunts com per homenatjar famosos que han esdevingut importants en la vida d'algú. A més, permet ubicar santuaris, oratoris, cementiris i altres punts d'interès, on algú vulgui fer ofrenes. L'aplicació és gratuïta però les ofrenes sí són de pagament. Està disponible en quatre idiomes.

Casadevall explica que d'aquesta manera aquella persona o punt d'interès quedarà registrat a l'aplicació i podrà ser visitat virtualment per la resta d'usuaris. L'impulsor ja havia tirat endavant fa uns anys un cementiri virtual. Aquest banyolí ha posat en marxa l'aplicació fa uns quinze dies i ara per ara compta amb uns 40 usuaris registrats.